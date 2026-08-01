De azi, milioane de români primesc un drept nou. Ce se întâmplă dacă ți se strică un produs

Începând cu 31 iulie 2026, consumatorii din România beneficiază de noi drepturi în ceea ce privește repararea produselor defecte. Noile reguli europene, reunite sub inițiativa „Dreptul la reparație”, urmăresc să facă mai accesibilă repararea aparatelor și să reducă situațiile în care acestea sunt înlocuite, deși pot fi încă reparate.
Măsurile sunt aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene și vizează o gamă largă de produse electronice și electrocasnice.
Producătorii trebuie să faciliteze reparațiile
Până acum, în multe cazuri, consumatorii ajungeau să cumpere un produs nou deoarece reparația era prea costisitoare, piesele de schimb lipseau sau găsirea unui service autorizat era dificilă.
Noile prevederi încearcă să schimbe această situație, obligând producătorii să ofere soluții de reparație pentru produsele care pot fi reparate din punct de vedere tehnic și pentru care legislația europeană stabilește această obligație.
Printre produsele vizate se numără mașinile de spălat, aspiratoarele, telefoanele mobile, tabletele și alte echipamente electronice și electrocasnice.
Ce drepturi noi au consumatorii
Potrivit noilor reguli, reparațiile trebuie realizate într-un termen rezonabil și, atunci când nu sunt gratuite, la un preț considerat rezonabil, astfel încât această variantă să reprezinte o alternativă reală la cumpărarea unui produs nou.
În plus, dacă un produs aflat în perioada garanției legale este reparat în loc să fie înlocuit, garanția va fi prelungită cu cel puțin 12 luni.
Producătorii vor trebui, de asemenea, să ofere informații clare despre serviciile de reparații disponibile și să asigure accesul la piese de schimb la prețuri rezonabile.
Platformă europeană pentru găsirea atelierelor de reparații
Comisia Europeană estimează că aplicarea noilor reguli va genera investiții și creștere economică de aproximativ 4,8 miliarde de euro la nivelul Uniunii Europene.
În cursul anului 2027 va fi lansată și o platformă online europeană care îi va ajuta pe consumatori să găsească mai ușor ateliere și servicii de reparații din fiecare stat membru.
Inițiativa face parte din strategia UE de reducere a deșeurilor și de încurajare a reutilizării produselor, în locul înlocuirii acestora.
Alte schimbări intră în vigoare din toamnă
Pe lângă noile drepturi privind reparațiile, Uniunea Europeană pregătește și alte măsuri pentru protecția consumatorilor.
Din 27 septembrie 2026, comercianții vor avea obligația să ofere informații mai clare despre durabilitatea și posibilitatea de reparare a produselor. Tot atunci vor intra în vigoare reguli mai stricte împotriva practicilor de tip „greenwashing”, prin care unele produse sunt promovate în mod înșelător ca fiind ecologice.