Declarație explozivă a lui Trump despre Iran: „Fac ce trebuie făcut, indiferent de consecințe”

Președintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj ferm în privința programului nuclear iranian, afirmând că împiedicarea Teheranului să obțină arma nucleară este o prioritate absolută, chiar dacă acest lucru ar putea genera tensiuni economice la nivel global.
Întrebat dacă este dispus să își asume riscul unei crize economice internaționale în cazul unei intervenții împotriva Iranului, liderul american a minimizat acest scenariu și a declarat că amenințarea nucleară este mult mai gravă.
„Ei bine, nu în felul în care o fac eu. Nu va provoca o depresiune economică”, a spus Trump. Președintele american a continuat cu un avertisment direct adresat regimului de la Teheran.
„Dacă nu respectă acordul, ei bine, arma nucleară primează în faţa depresiunii. Criza economică este foarte gravă, dar o armă nucleară va provoca o criză economică mult mai repede”, a afirmat acesta.
Trump a subliniat că opțiunea militară rămâne pe masă dacă Iranul nu își respectă obligațiile asumate prin acordul semnat recent.
„Dacă Iranul nu îşi respectă angajamentele sau dacă nu se comportă cum trebuie, voi face ceea ce trebuie să fac”, a declarat liderul de la Casa Albă.
Declarațiile vin la scurt timp după semnarea unui acord provizoriu între Washington și Teheran de către Trump și președintele iranian Masoud Pezeshkian, în contextul în care relațiile dintre cele două state au trecut printr-o perioadă extrem de tensionată.
În același timp, Trump a susținut că fondurile deblocate pentru Iran ar trebui utilizate exclusiv pentru achiziția de alimente din Statele Unite.
„Toţi aceşti bani se întorc sub forma achiziţiilor de alimente de care au nevoie disperată. Au 91 de milioane de locuitori, pe care nu îi pot hrăni. Aşadar, banii pe care îi deblocăm vor ajunge la fermierii noştri”, a afirmat președintele american.
De cealaltă parte, autoritățile iraniene au transmis că nu există nicio obligație care să impună cumpărarea de produse agricole americane în baza actualului memorandum de înțelegere, semn că negocierile dintre cele două părți rămân departe de a fi încheiate.