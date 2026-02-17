Descoperire șocantă la Ploiești: o femeie găsită moartă în casă după ce fiica din Italia a alertat autoritățile

O femeie găsită moartă în casă după ce fiica din Italia a alertat autoritățile

O femeie din Italia a sunat la 112 după ce nu a mai reușit, timp de mai mulți ani, să ia legătura cu mama sa din Ploiești. Sesizarea a fost preluată de polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, care au intervenit la adresa indicată.

Apelul a fost făcut în jurul orei 21:00, pe 16 februarie, când femeia a anunțat că nu mai deține nicio informație despre situația mamei sale de o perioadă îndelungată. Aceasta le-a spus autorităților că nu a mai reușit să vorbească cu ea de ani de zile.

Polițiștii s-au deplasat la locuință, însă nu au putut pătrunde în interior, deoarece ușa era încuiată. În aceste condiții, a fost solicitat sprijinul unui echipaj din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență, care a forțat accesul în imobil.

În interior, oamenii legii au descoperit trupul neînsuflețit al unei femei, aflat într-o stare avansată de descompunere. Primele verificări au arătat că nu există urme de violență sau indicii care să sugereze comiterea unei infracțiuni, iar ușa era asigurată din interior.

Potrivit anchetatorilor, femeia mai avea un fiu care locuiește tot în Ploiești, însă nici acesta nu mai ținuse legătura cu mama sa de mai mulți ani. De asemenea, vecinii nu au semnalat dispariția, ceea ce a făcut ca decesul să rămână neobservat o perioadă îndelungată.

Surse din anchetă susțin că femeia ar fi murit în urmă cu mai bine de patru ani, însă acest lucru urmează să fie stabilit cu exactitate în urma expertizei medico-legale.

Trupul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei, în vederea stabilirii cauzei și circumstanțelor decesului. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă.