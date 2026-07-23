Donald Trump a luat o decizie în cazul fraților Tate. Anunțul făcut de Casa Albă

Publicat 23 iul. 2026, 22:24 Actualizat 23 iul. 2026, 22:33 Sursă Agerpres

Donald Trump nu se va opune extrădării influencerului Andrew Tate și a fratelui său Tristan în Regatul Unit, unde cei doi sunt urmăriți pentru violuri prezumate, a anunțat joi Casa Albă, relatează AFP.

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