Echinocțiul de toamnă 2026: cum influențează scăderea luminii natura și organismul nostru

Toamna astronomică își intră oficial în drepturi în această lună. Echinocțiul de toamnă 2026 va avea loc în noaptea de 22 spre 23 septembrie, la ora 03:05, ora României — momentul în care ziua și noaptea au durate aproape egale, iar de acum înainte nopțile vor deveni treptat mai lungi, până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie.
Când are loc exact echinocțiul de toamnă 2026
Din punct de vedere astronomic, echinocțiul marchează momentul în care Soarele traversează ecuatorul ceresc, iar cele două emisfere ale Pământului primesc, pentru câteva ore, o cantitate aproape egală de lumină. Practic, în zilele din jurul datei de 22-23 septembrie, răsăritul se produce vizibil mai târziu, iar apusul mai devreme decât în lunile de vară, iar acest interval de lumină naturală se va reduce constant în săptămânile următoare.
Ce se schimbă în natură
Scăderea numărului de ore de lumină și temperaturile mai blânde declanșează o serie de procese vizibile în natură. Frunzele copacilor își pierd treptat clorofila — pigmentul care le dă culoarea verde și care depinde de expunerea la lumină — lăsând loc nuanțelor galbene, portocalii și roșiatice specifice toamnei. Multe specii de animale și păsări încep pregătirile pentru sezonul rece: unele acumulează rezerve de hrană, altele migrează spre zone cu climă mai blândă, iar ritmul de activitate al multor viețuitoare se ajustează după noul ciclu de lumină-întuneric.
Cum reacționează organismul uman la scăderea luminii
Corpul uman este, la rândul lui, reglat de un „ceas biologic" intern — ritmul circadian — care se sincronizează în mare parte după lumina naturală. Potrivit specialiștilor în somnologie, chiar și în mediul urban, dominat de lumină artificială, oamenii resimt variații sezoniere ale somnului. Pe măsură ce lumina naturală scade, organismul produce mai multă melatonină, hormonul care induce somnul — motiv pentru care mulți oameni se simt mai obosiți și mai somnoroși odată cu venirea toamnei.
Studiile citate de specialiști arată că, în lunile de iarnă, oamenii dorm în medie cu aproximativ o oră mai mult decât în lunile de vară, iar durata somnului REM (asociat viselor) crește și el cu circa 30 de minute. Această schimbare treptată a organismului explică fenomenul cunoscut popular drept „astenia de toamnă" — stare de oboseală, scădere a energiei și, uneori, o dispoziție mai scăzută, resimțită de mulți odată cu scurtarea zilelor.
Sfaturi pentru a te adapta mai ușor la zilele mai scurte
Specialiștii recomandă câteva ajustări simple ale rutinei zilnice, utile mai ales în primele săptămâni ale schimbării de sezon:
Expunerea la lumină naturală dimineața, imediat după trezire, ajută la resetarea ritmului circadian — chiar și 10-15 minute petrecute afară pot face diferența, inclusiv pentru copii, înainte de a pleca la școală.
Reducerea luminii puternice și a timpului petrecut în fața ecranelor în orele dinaintea somnului sprijină producția naturală de melatonină la momentul potrivit.
Menținerea unei temperaturi confortabile în dormitor și mutarea treptată a orei de culcare mai devreme, pe măsură ce zilele se scurtează, pot reduce senzația de oboseală resimțită dimineața.
Nu în ultimul rând, medicii atrag atenția că somnul insuficient nu este doar o chestiune de confort: privarea de somn este asociată cu o vulnerabilitate crescută la infecții, boli cardiovasculare, diabet și depresie — riscuri cu atât mai relevante cu cât infecțiile sezoniere ating, de regulă, un vârf tocmai în lunile de iarnă.