Explozie puternică în Prahova: o femeie a fost rănită grav după ce o butelie a sărit în aer

O femeie în vârstă de aproximativ 45 de ani a suferit arsuri grave

O femeie în vârstă de aproximativ 45 de ani a suferit arsuri grave pe față și pe mâini, în urma exploziei unei butelii produse vineri dimineață în satul Perșunari, comuna Gura Vadului, județul Prahova.

Potrivit ISU Prahova, deflagrația a avut loc într-un foișor și nu a fost urmată de incendiu. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Mizil, cu o autospecială de stingere, precum și un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă de la Detașamentul 2 Ploiești.

În sprijin a fost trimis și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Prahova. În urma exploziei, femeia a suferit arsuri de gradul II și III la nivelul feței și mâinilor. Victima este conștientă și primește îngrijiri medicale la fața locului.