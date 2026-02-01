Facturile la gaze cresc în ianuarie 2026: pentru o casă majorarea poate ajunge între 200 și 400 de lei

Pentru o casă majorarea poate ajunge între 200 și 400 de lei

Facturile la gaze vor fi mai mari în ianuarie 2026, ca urmare a unui consum crescut și a prețurilor mai mari la importuri, arată analiza Asociației Energia Inteligentă (AEI). Conform expertului Dumitru Chisăliță, facturile ar putea crește cu până la 30% față de ianuarie 2025.

Consumul de gaze în România a fost cu 18% mai mare decât în aceeași lună a anului trecut, iar surplusul a fost acoperit, în principal, din importuri, care au venit cu prețuri cu până la 40% mai mari decât gazele interne. În unele zile, importurile au crescut chiar și de cinci ori față de media lunii, pentru a acoperi vârfurile de consum generate de ger.

Creșterea facturilor se explică aproximativ 20% prin consumul mai mare și circa 5% prin prețul gazelor din import, mai scump decât cel administrativ al gazelor interne.

Potrivit analizei, majorarea facturilor pentru apartamente bine izolate poate fi între 100 și 200 de lei, în timp ce pentru case sau locuințe neizolate, creșterea poate ajunge între 200 și 400 de lei.

Dumitru Chisăliță subliniază că situația reflectă nu doar iarna mai rece, ci și probleme structurale: blocurile nereabilitate, izolarea deficitară și centralele vechi fac ca încălzirea să fie o cheltuială mult mai mare.

Expertul atrage atenția că soluția nu stă doar în plafonarea prețurilor, ci în investiții reale în eficiență energetică, reabilitare termică și tehnologii moderne pentru locuințe.

„Pentru mulți români, încălzirea devine o alegere între confort și buget. Gerul crește consumul aproape fără să-ți dai seama, iar factura vine mereu clară. Investițiile în eficiență și reabilitare rămân cheia”, concluzionează Chisăliță.