G7 încearcă să-l convingă pe Trump să sprijine decisiv Ucraina. Zelenski: „Putin nu vrea negocieri”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 iun. 2026, 20:08

Liderii celor mai puternice economii ale lumii și-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina în cadrul summitului G7, desfășurat în Franța, iar una dintre principalele teme de discuție a fost continuarea ajutorului occidental pentru Kiev.

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