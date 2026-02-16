Gest șocant în Prahova: un bărbat și-a lovit câinele cu toporul în cap pentru că îi luase încălțămintea

Un bărbat de 36 de ani din localitatea Șoimari, Prahova, a fost dus la audieri și reținut

Un bărbat de 36 de ani din localitatea Șoimari, Prahova, a fost dus la audieri și reținut pentru 24 de ore după ce a făcut un gest șocant. El și-a lovit câinele în cap cu un topor, pentru că animalul îi luase o pereche de încălţăminte lăsată în faţa uşii.

Polițiștii au intervenit după ce mai mulți vecini au anunţat incidentul. Animalul a fost preluat, iar bărbatul este cercetat pentru cruzime faţă de animale. Autorităţile atrag atenţia că astfel de fapte sunt pedepsite și că animalele trebuie protejate. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor detaliilor.

„Polițiștii Secției de Poliție Rurală Bălțești au fost sesizați cu privire la faptul că, în localitatea Șoimari, un animal ar fi fost supus unor acte de cruzime, chiar de către propriul stăpân. Sesizarea a fost preluată de polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, fiind tratată cu maximă operativitate. Aceștia s-au deplasat de îndată la fața locului pentru efectuarea verificărilor.

În urma activităților investigative desfășurate, au fost confirmate aspectele semnalate, fiind identificate indicii temeinice privind săvârșirea unei infracțiuni prevăzute de legislația în vigoare privind protecția animalelor”, au precizat reprezentanții Poliției Prahova.