Gheorghe Mărmureanu, anunț despre viitorul mare cutremur din România

Gheorghe Mărmureanu a vorbit despre efectele unui posibil cutremur major în România și despre regiunile care ar putea fi puternic afectate.
Cutremurul produs luni, 19 octombrie 2026, în zona seismică Vrancea a readus în atenție riscul unui seism major în România. Profesorul Gheorghe Mărmureanu a vorbit despre posibilele efecte ale unui asemenea eveniment și despre regiunile care ar putea resimți cel mai puternic mișcările seismice.
Seismul de luni a avut magnitudinea de 4,8 și s-a produs la o adâncime de aproximativ 124 de kilometri, fiind resimțit în mai multe zone, inclusiv în București și în țările vecine. Evenimentul a readus în discuție activitatea seismică din Vrancea și consecințele pe care le-ar putea avea un cutremur de magnitudine mare.
Ce spune Gheorghe Mărmureanu despre viitorul mare cutremur
Potrivit declarațiilor relatate de presa națională, Gheorghe Mărmureanu a atras atenția asupra posibilelor efecte ale unui viitor cutremur major. Printre regiunile menționate se numără Moldova, zona Focșaniului, Muntenia și Dobrogea.
Specialistul a subliniat că impactul unui seism depinde de mai mulți factori, printre care magnitudinea, adâncimea focarului și modul în care se produce ruptura în structura tectonică. Din acest motiv, efectele unui cutremur nu pot fi evaluate doar în funcție de intensitatea mișcării resimțite într-o anumită localitate.
Poate fi anticipat momentul unui cutremur major?
Deși activitatea seismică din Vrancea este atent monitorizată, data și ora producerii unui cutremur major nu pot fi stabilite cu precizie. Declarațiile privind posibilele efecte ale unui viitor seism trebuie privite în acest context, fără a fi interpretate drept anunțul unui eveniment iminent.
Cutremurele de magnitudine moderată, precum cel din 19 octombrie, nu indică automat că un seism mai puternic urmează să se producă într-un interval scurt. Evaluarea riscului seismic se bazează pe date științifice, pe istoricul activității tectonice și pe caracteristicile zonelor seismice.
De ce zona Vrancea este importantă pentru riscul seismic din România
Zona seismică Vrancea reprezintă una dintre principalele surse de cutremure care pot afecta teritoriul României. Seismele produse aici, în special cele de adâncime intermediară, pot fi resimțite pe arii extinse, în funcție de magnitudine și de condițiile locale.
În cazul unui cutremur puternic, amploarea pagubelor depinde nu doar de caracteristicile seismului, ci și de rezistența clădirilor, de calitatea construcțiilor și de nivelul de pregătire al populației.
Autoritățile recomandă informarea din surse oficiale și pregătirea pentru situații de urgență. Informațiile despre activitatea seismică pot fi urmărite prin intermediul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).
Important: declarațiile despre un posibil cutremur major descriu riscuri și scenarii, nu permit stabilirea cu certitudine a momentului în care un asemenea eveniment s-ar putea produce.