Investițiile în turism accelerează în România. Județele care atrag cele mai multe proiecte în 2026
Investiții în turism
La nivel național, 376 de investiții în unități de cazare valorează 10,8 miliarde de lei.
Brașovul se menține printre principalele destinații pentru investițiile în turism din România, cu 24 de proiecte de hoteluri, pensiuni și alte unități de cazare aflate în diferite etape de construcție. La nivel național, sunt monitorizate 376 de proiecte, cu o valoare estimată la 10,8 miliarde de lei. În paralel, marile lanțuri hoteliere internaționale își pregătesc extinderea pe piața românească, inclusiv în Brașov.
Piața investițiilor turistice din România continuă să atragă dezvoltatori, în pofida unui grad de ocupare a spațiilor de cazare care rămâne relativ scăzut. Datele platformei Victa, administrată de compania de consultanță IBC Focus, arată că în ultimele 12 luni au fost monitorizate sute de proiecte pentru hoteluri, pensiuni, hosteluri și vile turistice.
Brașovul se află în prima linie a acestui val de investiții, datorită atractivității sale turistice și poziției importante pe piața vacanțelor și a turismului montan.
Brașovul, pe locul al doilea la numărul proiectelor turistice
Potrivit datelor centralizate la nivel național, județul Constanța conduce clasamentul investițiilor în unități de cazare, cu 67 de șantiere active. Brașovul ocupă următoarea poziție, cu 24 de proiecte, fiind urmat de județele Gorj și Vâlcea, fiecare cu câte 20 de șantiere.
Bucureștiul înregistrează 17 proiecte, în timp ce în Alba sunt monitorizate 15. Bihor, Cluj și Caraș-Severin au fiecare câte 13 proiecte în desfășurare.
Distribuția investițiilor arată că interesul dezvoltatorilor se concentrează în special asupra zonelor cu potențial turistic consacrat, dar și asupra unor județe care încearcă să își valorifice mai bine resursele naturale și oferta de agrement.
Pentru Brașov, numărul proiectelor confirmă interesul investitorilor pentru o destinație care atrage turiști atât în sezonul de iarnă, cât și în restul anului.
Peste 10 miliarde de lei, valoarea proiectelor turistice din România
La nivel național, cele 376 de proiecte de unități de cazare aflate în construcție au o valoare estimată la aproximativ 10,8 miliarde de lei.
Dintre acestea, 307 sunt proiecte noi de investiții, 33 vizează renovări, 29 presupun extinderi, iar șapte sunt proiecte de modernizare.
Datele includ hoteluri, pensiuni, hosteluri și vile turistice aflate în diferite stadii de dezvoltare. Prin urmare, nu toate proiectele sunt finalizate sau pregătite pentru deschidere în perioada imediat următoare.
Investițiile urmăresc atât dezvoltarea unor noi capacități de cazare, cât și modernizarea infrastructurii existente, într-o piață în care concurența pentru atragerea turiștilor devine tot mai importantă.
Marile lanțuri hoteliere internaționale se extind și în România
Pe lângă proiectele dezvoltatorilor locali, piața românească atrage și branduri hoteliere internaționale. Potrivit datelor TrendsHRB, citate de Construct-Intelligence, pentru perioada 2026–2029 au fost anunțate 39 de proiecte hoteliere noi, care ar urma să adauge peste 5.300 de camere și spații de cazare.
O analiză Horwath HTL România indică, la rândul său, cinci hoteluri deschise în 2026 și alte 32 de proiecte aflate în diferite etape de planificare, care însumează peste 5.000 de camere.
Printre brandurile anunțate pentru piața românească se numără The Hoxton, Hyatt Regency, Hyatt Place, Hyatt House, Kempinski, Indigo, AC Hotels by Marriott, Four Points by Sheraton, Mondrian, The Crest Collection, The Julius și Radisson RED.
Extinderea rețelelor hoteliere internaționale este relevantă și pentru Brașov. Brandul Mercure, parte a grupului Accor, are opt hoteluri noi anunțate în România, inclusiv proiecte în Brașov. De asemenea, Radisson are în plan șase proiecte noi în București, Timișoara, Brașov și Constanța.
Aceste dezvoltări pot contribui la diversificarea ofertei de cazare și la creșterea vizibilității destinației pe piețele internaționale, în funcție de calendarul efectiv al fiecărui proiect.
Brașovul atrage sute de mii de turiști, dar gradul de ocupare rămâne redus
Datele oficiale privind turismul arată că România a înregistrat aproximativ 9,756 milioane de sosiri în structurile de cazare în primele opt luni ale anului 2026, cu 0,7% mai mult decât în perioada similară din 2025.
Turiștii români au reprezentat 81% din totalul sosirilor, iar cei străini, 19%.
Brașovul se află printre principalele destinații turistice ale țării. În perioada analizată, județul a înregistrat aproximativ 878.300 de sosiri, fiind depășit de Constanța, cu 1,862 milioane, și de municipiul București, cu 1,267 milioane.
Cu toate acestea, gradul de utilizare netă a locurilor de cazare la nivel național a fost de 29,3%, în scădere cu 1,6 puncte procentuale față de primele opt luni din 2025.
Durata medie a șederii a fost de 2,2 zile pentru turiștii români și de 2,1 zile pentru cei străini.
Aceste cifre evidențiază una dintre provocările industriei: creșterea numărului de locuri de cazare trebuie însoțită de măsuri care să atragă mai mulți vizitatori și să îi determine să petreacă mai mult timp în destinație.
Ce înseamnă noile investiții pentru turismul brașovean
Dezvoltarea infrastructurii de cazare poate aduce beneficii economiei locale prin crearea de locuri de muncă, atragerea de capital privat și diversificarea serviciilor oferite turiștilor.
În același timp, creșterea numărului de hoteluri și pensiuni nu garantează automat o majorare a veniturilor din turism. Rezultatele depind de cerere, de sezonalitate, de calitatea serviciilor și de capacitatea destinației de a atrage vizitatori pe tot parcursul anului.
Pentru Brașov, una dintre direcțiile importante este consolidarea atractivității atât a municipiului, cât și a stațiunilor și obiectivelor turistice din județ. Diversificarea activităților, dezvoltarea turismului cultural și de agrement și promovarea destinației pe piețele externe pot contribui la valorificarea noilor capacități de cazare.
Brașovul se află, astfel, printre principalii poli ai investițiilor turistice din România în 2026. Provocarea pentru următorii ani va fi transformarea interesului investitorilor într-o creștere sustenabilă a numărului de turiști, a duratei sejururilor și a veniturilor generate în economia locală.
Urmărește știrile Realitatea de Prahova și pe Google News