Kiev trimite negociatori în SUA după ajustarea planului american de pace

Ucraina trimite o delegație la Washington pentru discuții privind noua formă a planului de pace propus de Statele Unite, după ce versiunea inițială fusese percepută ca fiind prea favorabilă pozițiilor Moscovei.

Documentul a fost ulterior revizuit în urma consultărilor cu partea ucraineană și cu partenerii europeni, notează AFP, citată de news.ro. Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, conduce echipa care se deplasează în SUA, a anunțat președintele Volodimir Zelenski pe platforma X.

„Secretarul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare şi (totodată) şeful delegaţiei ucrainene Rustem Umerov este deja în drum către Statele Unite împreună cu echipa”, a transmis liderul ucrainean.

Zelenski a precizat că Umerov „a prezentat un raport azi (sâmbătă), iar obiectivul este clar: definirea rapidă şi concretă a măsurilor necesare care să permită sfârşitul războiului ”.

Șeful statului a reafirmat cooperarea strânsă cu Washingtonul: „Ucraina continuă să colaboreze cu Statele Unite în cel mai constructiv mod posibil” și a spus că speră ca „rezultatele întâlnirilor de la Geneva să fie puse în practică în Statele Unite”.

El a conchis: „Aştept cu nerăbdare raportul delegaţiei noastre după activitatea sa, în această duminică. Ucraina acţionează pentru o pace demnă. Slavă Ucrainei!”.

Într-un alt mesaj, Zelenski a anunțat că a avut o discuție și cu șeful serviciilor de informații militare, Kirilo Budanov, care „i-a prezentat raportul cu privire la situaţia securităţii, situaţia politică din jurul Ucrainei şi perspectivele actuale”.

Președintele a precizat că au fost identificate „mai multe puncte-cheie importante în procesul de negociere”.