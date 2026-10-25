Locuri de parcare gratuite în cartierele din Ploiești? Primăria propune schimbări la regulamentul de parcare

Scris de Daniel Onescu Publicat: 25 oct. 2026, 08:54

Administrația locală din Ploiești propune modificarea Regulamentului de parcare în zonele rezidențiale. Proiectul va fi discutat în ședința Consiliului Local de săptămâna viitoare și prevede, între altele, atribuirea unor locuri de parcare gratuite.

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