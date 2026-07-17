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Luni, grevă Sanitas: urgențele, singurele servicii asigurate
Protest Sanitas
Publicat17 iul. 2026, 08:54
Sursărealitatea.net
Din 28 iulie s-ar putea declanșa greva generală.
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