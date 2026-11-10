Poiana Brașov și Valea Prahovei, în topul preferințelor pentru Crăciun și Revelion. Cât plătesc turiștii
Revelion în Poiana Brașov
Poiana Brașov și Valea Prahovei sunt printre destinațiile preferate de sărbători. Află cât costă Crăciunul și Revelionul 2027 și ce tarife au hotelurile.
Stațiunile de pe Valea Prahovei, Poiana Brașov, Bucovina și Maramureș se numără printre cele mai căutate destinații din România pentru vacanțele de Crăciun și Revelion 2026–2027. Cererea este ridicată, iar gradul de ocupare a unităților de cazare ajunge la 85-90% pentru perioada Revelionului, potrivit datelor prezentate de BIBI Touroperator.
Prețurile diferă semnificativ în funcție de destinație, categoria unității de cazare și serviciile incluse. Pentru un sejur de trei nopți, destinat unei familii sau unui cuplu de două persoane, tarifele pornesc de la câteva sute de lei și pot depăși 10.000 de lei pentru pachetele festive din stațiunile montane.
Cele mai scumpe oferte de Crăciun ajung la 7.421 de lei în Bucovina, în timp ce un pachet de Revelion în Poiana Brașov poate costa 10.119 lei pentru două persoane.
Unde își petrec românii sărbătorile de iarnă în 2026
Printre destinațiile preferate de turiștii români se află Sinaia, Bușteni și Predeal, stațiuni cunoscute de pe Valea Prahovei, dar și Poiana Brașov, una dintre cele mai solicitate zone montane pentru vacanțele de iarnă.
Bucovina și Maramureș atrag turiștii interesați de tradițiile locale, gastronomia specifică sărbătorilor, colinde și obiceiuri populare. În același timp, Călimănești-Căciulata rămâne o opțiune pentru cei care preferă hotelurile cu piscine, centre SPA și servicii de relaxare.
Rezervările pentru perioada sărbătorilor au început încă din primele luni ale anului, când prin programul „Înscrieri timpurii” au fost disponibile reduceri de 20-30%.
Reprezentanții BIBI Touroperator spun că vacanțele din acest an oferă variante pentru mai multe categorii de buget, de la unități de cazare fără servicii de masă până la pachete complete, cu meniuri festive și programe de divertisment.
Cât costă vacanța de Crăciun în România
Pentru Crăciun, cele mai accesibile variante de cazare sunt disponibile în Eforie Nord, unde trei nopți pentru două persoane, într-o vilă de trei stele, fără servicii de masă, costă 566 de lei.
Alte oferte fără masă inclusă pornesc de la:
744 de lei în Tulcea;
818 lei în Bușteni;
1.047 de lei în Sinaia.
Pentru turiștii care preferă cazarea cu mic dejun, tarifele încep de la 1.156 de lei în Bucovina și 1.211 lei în Maramureș. În Predeal, un sejur la o pensiune de trei stele costă de la 1.446 de lei, iar în Poiana Brașov prețurile pornesc de la 1.502 lei.
Cei care își doresc o experiență completă, cu mese tradiționale și activități specifice sărbătorilor, trebuie să aloce un buget mai mare. În Bușteni, un astfel de pachet costă 3.355 de lei, iar în Maramureș ajunge la 4.971 de lei.
În Bucovina, ofertele festive pentru Crăciun pot ajunge la 7.421 de lei pentru două persoane.
Revelion 2027 în Poiana Brașov: pachetele festive depășesc 10.000 de lei
Pentru noaptea dintre ani, turiștii au la dispoziție atât variante de cazare cu mic dejun, cât și pachete care includ petrecerea de Revelion, cine festive și programe artistice.
Cele mai accesibile oferte cu mic dejun pornesc de la 847 de lei în Mamaia și 851 de lei în Sulina, în Delta Dunării.
În stațiunile montane, tarifele de pornire pentru trei nopți sunt:
1.054 de lei în Predeal;
1.156 de lei în Bucovina;
1.349 de lei în Sinaia.
În Poiana Brașov, o ofertă la o unitate de cazare de trei stele, cu mic dejun, începe de la 1.810 lei pentru două persoane.
Prețurile cresc considerabil pentru pachetele care includ evenimente și mese festive. În Bușteni, un sejur de Revelion costă 5.451 de lei și include mese cu program artistic, cină festivă în noaptea dintre ani, brunch și o cină tradițională românească pe 1 ianuarie.
În Călimănești-Căciulata, un pachet similar ajunge la 6.070 de lei, iar în Maramureș la 6.696 de lei.
Pentru turiștii care aleg alte destinații, prețurile pachetelor festive ajung la 7.612 lei în Mamaia și 8.108 lei în Bucovina.
Cea mai scumpă ofertă menționată este în Poiana Brașov, unde un pachet de Revelion pentru două persoane, la un hotel de trei stele, în cameră Deluxe, costă 10.119 lei.
Cât s-au modificat prețurile față de anul trecut
Comparativ cu ofertele din octombrie 2025, în unele destinații turistice se observă scăderi importante ale tarifelor, în timp ce alte pachete au devenit mai scumpe.
În Sinaia, o ofertă de Crăciun la un hotel de trei stele, fără masă inclusă, costă 1.047 de lei, față de 1.209 lei în anul precedent. Diferența reprezintă o reducere de 13,4%.
La Mamaia, un pachet de Crăciun la un hotel de patru stele, cu demipensiune și acces la SPA, costă 2.838 de lei, comparativ cu 3.048 de lei în 2025, ceea ce înseamnă o scădere de aproximativ 7%.
O diferență și mai mare apare în Poiana Brașov. Pentru Revelion, o ofertă de cazare la un hotel de trei stele, cu mic dejun, pornește de la 1.810 lei, față de 2.570 de lei în oferta din anul trecut. Reducerea este de aproape 30%.
În schimb, pachetul festiv de Revelion din Poiana Brașov, în cameră Deluxe, ajunge la 10.119 lei, cu peste 12% mai mult decât în 2025.
Cât de ocupate sunt hotelurile de Crăciun și Revelion
Potrivit datelor comunicate de BIBI Touroperator, gradul mediu de ocupare pentru vacanța de Crăciun este estimat la 75-80% în unitățile de cazare din portofoliul companiei.
Pentru Revelion, rezervările sunt și mai numeroase, gradul de ocupare situându-se între 85% și 90%.
Cu toate acestea, turiștii care nu și-au rezervat încă vacanța mai pot găsi variante de cazare. Disponibilitatea diferă însă în funcție de destinație, tipul camerei și serviciile incluse în pachet.
Adrian Voican, președintele BIBI Group4Travel și al Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova, recomandă turiștilor să verifice cu atenție condițiile ofertelor înainte de rezervare.
Numărul meselor incluse, accesul la petrecerea festivă, facilitățile hotelului și serviciile destinate copiilor sunt câteva dintre aspectele care pot influența atât costul final, cât și experiența vacanței.
Pentru sărbătorile de iarnă 2026–2027, România oferă astfel alternative pentru bugete diferite, de la sejururi accesibile pe litoral până la pachete premium în stațiunile montane și vacanțe tradiționale în Bucovina și Maramureș.
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