Reguli noi UE pentru rambursarea biletelor de călătorie din 2027

Publicat 22 oct. 2026, 08:34 Sursă jurnnaluldearges

De la 27 octombrie 2027, călătorii vor beneficia de proceduri mai clare pentru rambursarea biletelor cumpărate prin agenții de turism, conform noilor reguli europene adoptate recent.

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