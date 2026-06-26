România intră într-o lună de foc. Prognoza ANM arată ce ne așteaptă până la final de iulie

Luna iulie va aduce temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite în România, potrivit prognozei pentru următoarele patru săptămâni, transmisă de Administrația Națională de Meteorologie.
Meteorologii anunță că vremea va fi mai caldă decât în mod normal în mai multe regiuni, iar ploile vor fi, în unele perioade, mai puține decât ar trebui pentru această perioadă. Asta înseamnă că luna iulie ar putea fi una dificilă, mai ales în zonele unde căldura se va menține mai multe zile la rând.
Potrivit ANM, valorile termice vor fi peste cele normale în aproape toate intervalele analizate. Cele mai afectate de temperaturile ridicate vor fi regiunile vestice, sud-vestice și centrale. În același timp, cantitățile de precipitații vor fi reduse în mai multe zone, mai ales în prima parte a lunii. Vremea va rămâne, astfel, caldă și destul de uscată în multe regiuni ale țării.
Cum va fi vremea între 29 iunie și 6 iulie
În săptămâna 29 iunie - 6 iulie, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toată țara. Cu alte cuvinte, valul de căldură va continua să se simtă în toate regiunile României. Nu va fi vorba doar despre zonele obișnuite cu temperaturi mari, ci despre un episod de vreme caldă la nivel național.
În ceea ce privește ploile, acestea vor fi apropiate de normal în cea mai mare parte a țării. Asta înseamnă că nu sunt anunțate lipsuri mari de precipitații în acest interval. Totuși, chiar și cu ploi normale, temperaturile ridicate vor face ca vremea să fie greu de suportat în multe zone, mai ales în orele de prânz și după-amiază.
Prognoza pentru perioada 6 iulie - 13 iulie
În săptămâna 6 iulie - 13 iulie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în vestul, sud-vestul și centrul țării. În restul regiunilor, valorile termice vor fi apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă. Chiar și așa, luna iulie va rămâne una caldă, iar disconfortul se poate resimți mai ales în zonele de câmpie.
În acest interval, ploile vor fi mai puține decât în mod normal în toată țara. Deficitul de precipitații va fi mai accentuat în zonele montane. Asta înseamnă că vor fi mai puține episoade de ploaie, iar vremea uscată se va simți în mai multe regiuni. Pentru agricultură și pentru zonele deja afectate de căldură, lipsa ploilor poate deveni o problemă.
Săptămâna 13 iulie - 20 iulie aduce temperaturi peste normal
Între 13 și 20 iulie, temperaturile vor fi din nou mai ridicate decât cele normale în toate regiunile țării. Cele mai mari diferențe față de valorile obișnuite vor fi în vest. Asta arată că partea de vest a României va continua să fie una dintre zonele cele mai afectate de căldură.
Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal în estul și sud-estul țării. În restul regiunilor, ploile vor fi mai puține decât ar fi normal pentru această perioadă. Practic, căldura se va menține, iar în multe zone va ploua mai puțin. Acest lucru poate face ca aerul să fie mai uscat și vremea să pară și mai apăsătoare.
Ultima parte a lunii rămâne mai caldă decât normalul
În săptămâna 20 iulie - 27 iulie, temperaturile vor rămâne peste cele normale în toată România. Cele mai ridicate valori, raportat la media perioadei, sunt așteptate în vest, sud-vest și centru. Așadar, finalul lunii iulie va păstra același tipar: vreme caldă, cu temperaturi peste cele obișnuite.
În ceea ce privește ploile, regimul pluviometric va fi apropiat de normal în cea mai mare parte a țării. Chiar și așa, după mai multe săptămâni cu temperaturi ridicate și perioade cu ploi reduse, luna iulie se anunță una solicitantă. Meteorologii indică o perioadă cu vreme mai caldă decât normalul, iar oamenii trebuie să se aștepte la zile în care căldura se va simți puternic.