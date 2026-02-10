Scandal din cauza gelozie în Maramureș: o femeie și-a agresat presupusa rivală în propria locuință
Scandal din cauza gelozie în Maramureș: o femeie și-a agresat presupusa rivală în propria locuință
Scandal din cauza gelozie în Maramureș
O femeie din Maramureș a obținut un ordin de protecție împotriva altei femei care ar fi agresat-o, acuzând-o că are o relație cu soțul ei. Incidentul, considerat neobișnuit, este anchetat de poliție și a avut loc în orașul Negrești-Oaș.
Presupusa victimă a fost cea care a sunat la 112, reclamând că o femeie a venit la locuința sa și a lovit-o cu pumnii și palmele în zona capului, a tras-o de păr și ar fi amenințat-o cu moartea.
Polițiștii au intervenit la fața locului și au emis un ordin de protecție provizoriu, care a fost confirmat ulterior de un procuror. În fața instanței, femeia acuzată a recunoscut faptele și nu s-a opus măsurilor dispuse. Aceasta a declarat că victima ar fi avut o relație amoroasă cu soțul ei, iar confruntarea dintre ele a degenerat în violențe.
Ulterior, magistrații au decis prelungirea ordinului de protecție pentru o perioadă de șase luni. Astfel, femeia agresivă este obligată să păstreze o distanță de cel puțin 20 de metri față de victimă și față de locuința acesteia și nu are voie să o contacteze sub nicio formă.
Citește și:
- 14:58 - România îl invită pe Donald Trump la Summitul B9+ de la București. Cine ar putea veni în locul său în cazul unui refuz
- 10:35 - Urmărire ca în filme în județul Mureș. Un viceprimar a ajuns cu mașina în șanț, după ce a fugit de filtrul de poliție
- 21:51 - Robert De Niro lansează un atac dur la adresa lui Donald Trump și îndeamnă la proteste: „America trebuie apărată”
- 20:49 - Copil de 11 ani din județul Sibiu, implicat într-un accident după ce a pornit mașina familiei. Mama sa a fost rănită
Urmărește știrile Realitatea de Prahova și pe Google News