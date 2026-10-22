Tânăr arestat preventiv pentru trafic de canabis la Ploiești. Cum ar fi vândut drogurile

Un bărbat de 25 de ani a fost arestat preventiv pentru trafic de canabis la Ploiești. Anchetatorii susțin că vindea drogurile cu 60–70 de lei gramul.
Un bărbat în vârstă de 25 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru trafic de droguri de risc, după ce ar fi comercializat canabis în județul Prahova. Potrivit anchetatorilor, drogurile ar fi fost vândute cu prețuri cuprinse între 60 și 70 de lei pentru un gram.
Prins în flagrant în timp ce ar fi deținut canabis pentru vânzare
Cazul a fost instrumentat de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiești.
Din cercetări ar fi rezultat că, în perioada aprilie–octombrie 2026, bărbatul ar fi procurat, deținut și comercializat diferite cantități de canabis pe raza județului Prahova.
Anchetatorii susțin că acesta ar fi vândut substanțele interzise cu sume cuprinse între 60 și 70 de lei pentru fiecare gram. Pe parcursul investigației, autoritățile au indisponibilizat cantități de droguri despre care există suspiciunea că ar fi fost tranzacționate de persoana cercetată.
Intervenția a avut loc la 8 octombrie 2026, în municipiul Ploiești, când bărbatul ar fi fost prins în flagrant în timp ce deținea mai multe doze de canabis destinate comercializării.
Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
După intervenția autorităților, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.
Ulterior, la 9 octombrie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova a hotărât arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.
Acțiunea a fost desfășurată cu sprijinul polițiștilor specializați în combaterea criminalității organizate din Ploiești și al jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobile Ploiești.
Cercetările continuă pentru documentarea activității presupus infracționale.
Important: Persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție