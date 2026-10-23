Târgul de Crăciun din Ploiești, concesionat pentru patru ani? Ce trebuie să ofere viitorul organizator
Târgul de Crăciun din Ploiești
Primăria Ploiești propune concesionarea Târgului de Crăciun pentru patru ani. Vezi condițiile pentru organizator, atracțiile și taxele prevăzute.
Primăria Ploiești propune concesionarea serviciului de organizare a Târgului de Crăciun pentru o perioadă de patru ani. Potrivit proiectului, viitorul operator va trebui să asigure cel puțin 30 de căsuțe pentru comercianți, un patinoar de minimum 600 de metri pătrați, o roată panoramică și un carusel, dar și concerte în fiecare weekend și în perioada sărbătorilor de iarnă.
Documentația prevede și activități pentru copii, promovare la nivel național și local, precum și obligații financiare pentru firma care va câștiga procedura. Proiectul urmează să fie analizat de Consiliul Local Ploiești, iar atribuirea contractului depinde de parcurgerea etapelor legale.
Târgul de Crăciun din Ploiești ar putea avea un contract pe patru ani
Conform studiului de fundamentare, administrația locală dorește să asigure mai multă predictibilitate în organizarea evenimentului prin încheierea unui contract de concesiune cu durata de patru ani.
Viitorul organizator ar urma să preia cea mai mare parte a riscurilor legate de amenajare și exploatare. Procedura ar include publicarea anunțului, depunerea și evaluarea ofertelor, urmate de încheierea contractului, dacă proiectul primește aprobarea necesară.
Pentru ediția descrisă în documentație, Târgul de Crăciun este prevăzut pentru perioada decembrie 2026 – ianuarie 2027, în centrul municipiului Ploiești, pe o suprafață de cel puțin 1.250 de metri pătrați.
Accesul general în incinta târgului ar urma să fie gratuit. Unele atracții, precum patinoarul, caruselul și roata panoramică, ar putea funcționa însă pe bază de bilete.
Minimum 30 de căsuțe pentru comercianți și meșteșugari
Una dintre principalele condiții impuse viitorului concesionar este amenajarea a cel puțin 30 de căsuțe din lemn. Fiecare trebuie să aibă o suprafață de minimum opt metri pătrați și să fie iluminată și decorată în spiritul sărbătorilor de iarnă.
Documentația stabilește și modul în care ar trebui distribuite activitățile comerciale:
40% dintre spații, pentru produse nealimentare, precum obiecte artizanale și decorațiuni;
60% dintre spații, pentru alimentație publică și produse alimentare.
În plus, organizatorul va trebui să asigure participarea a cel puțin trei meșteri sau meșteșugari care să realizeze obiecte în fața vizitatorilor.
Patinoar de 600 de metri pătrați, roată panoramică și carusel
Planul propus pentru Târgul de Crăciun din Ploiești include mai multe atracții destinate publicului de toate vârstele.
Printre cerințele principale se numără:
Patinoar: minimum 600 de metri pătrați de gheață, cu personal pentru exploatarea în condiții de siguranță și un spațiu pentru închirierea patinelor și vânzarea biletelor.
Roată panoramică: înălțime de cel puțin 30 de metri, cu iluminat decorativ.
Carusel venețian: minimum 50 de locuri.
Căsuța lui Moș Crăciun: spațiu de cel puțin 30 de metri pătrați, destinat activităților pentru copii și familii.
Atât roata panoramică, cât și caruselul și patinoarul ar putea genera venituri pentru organizator prin comercializarea biletelor și închirierea echipamentelor.
Ateliere pentru copii și personaje de animație în weekend
Viitorul operator va trebui să pregătească și un program de activități pentru copii și familii. În Căsuța lui Moș Crăciun sunt prevăzute ateliere de desen, pictură, modelaj, gastronomie, teatru de păpuși și fotografie.
Atmosfera de sărbătoare ar urma să fie completată, de vineri până duminică, de cel puțin două personaje de animație stradală, care să interacționeze cu vizitatorii și să ofere informații despre program.
Documentația solicită și amenajarea a două porți de intrare decorate și iluminate festiv. Scena, căsuțele și celelalte instalații trebuie să respecte un concept vizual unitar.
Concerte în fiecare weekend și spectacole de sărbători
Programul artistic reprezintă o altă obligație importantă pentru firma care va organiza târgul. Potrivit studiului, sunt prevăzute concerte live în fiecare seară de weekend, precum și în perioada sărbătorilor de iarnă.
Repertoriul poate include muzică dance, pop-rock, jazz, blues, colinde și muzică folclorică.
Pentru organizarea spectacolelor, operatorul trebuie să asigure o scenă cu un podium de minimum opt pe zece metri, instalații de iluminat, sonorizare și un ecran LED de cel puțin șapte pe patru metri.
Documentația include și o seară dedicată copiilor, programată pentru 5 decembrie, cu participarea unor artiști cunoscuți la nivel național.
Ce redevență și taxe va plăti organizatorul
Studiul de fundamentare stabilește o redevență minimă de 0,50 lei pe metru pătrat pe zi. Separat, organizatorul ar urma să plătească taxa de ocupare a domeniului public, indicată în document la 3,26 lei pe metru pătrat pe zi.
Veniturile firmei ar putea proveni din închirierea căsuțelor, sponsorizări, parteneriate și exploatarea atracțiilor. În același timp, operatorul va suporta costurile de amenajare, utilități, personal, curățenie, pază, promovare și organizare a spectacolelor.
Potrivit estimărilor incluse în documentație, cifra de afaceri a concesionarului ar putea ajunge la 7.248.000 de lei, fără TVA, pe întreaga perioadă de patru ani. Aceasta este o estimare a veniturilor operatorului, nu o sumă care ar reveni automat bugetului local.
Promovare la televiziuni, radio și pe rețelele sociale
Viitorul organizator va avea și obligații de promovare a evenimentului. La nivel național, documentația solicită cel puțin două reportaje la o televiziune națională și minimum 20 de spoturi la un post național de radio.
La nivel local, sunt prevăzute cel puțin zece articole publicate în minimum patru publicații online, panouri publicitare și bannere în presa online.
Campaniile de pe Facebook și Instagram ar trebui să atingă ținte de peste un milion de vizualizări și peste 100.000 de interacțiuni.
Când va fi desemnat organizatorul Târgului de Crăciun
Aprobarea studiului de fundamentare reprezintă o etapă premergătoare selectării firmei care va organiza evenimentul. Conform procedurii descrise în documentație, următorii pași includ publicarea anunțului pe site-ul Primăriei și în SEAP, organizarea procedurii simplificate și evaluarea ofertelor.
Prin urmare, condițiile prezentate fac parte din proiectul de concesionare și nu trebuie confundate cu un contract deja atribuit. Calendarul și forma finală a organizării depind de deciziile administrației locale și de derularea procedurii legale.
Dacă proiectul va fi aprobat și procedura se va finaliza conform planului, Ploieștiul ar putea avea un cadru de organizare stabil pentru Târgul de Crăciun, cu atracții permanente, un program artistic extins și reguli clare pentru operatorul desemnat.
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