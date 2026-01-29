Topul așteptărilor românilor - SONDAJ

Datele au fost culese în perioada 12-15 ianuarie prin metoda interviului telefonic

Creșterea veniturilor, crearea de locuri de muncă și încheierea războiului din Ucraina se află în topul așteptărilor românilor pentru acest an, potrivit Barometrului Informat.ro, realizat de institutul de cercetare INSCOP.

Alte priorități indicate de participanții la sondaj sunt stabilizarea prețurilor și reducerea inflației, combaterea corupției și îmbunătățirea sistemului de sănătate.

Datele mai arată că biserica și armata sunt instituțiile în care românii au cea mai mare încredere.

Aproape 64% dintre respondenți au încredere în biserică - o cifră în creștere, față de aproximativ 58%, cât s-au înregistrat în iulie anul trecut.

Armata este pe a doua poziție, cu un capital de încredere de 61,8%, urmată de poliție cu 50%.

Clasamentul este continuat de președinție - cu aproape 28% încredere, justiție - cu puțin peste 25% și guvern - cu 18,4%. Parlamentul este pe ultimul loc, cu 11,9% încredere.

Potrivit barometrului realizat de INSCOP Research, cea mai mare încredere în biserică o au votanții PSD și AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din mediul rural.

Votanții PSD, PNL și persoanele de peste 60 de ani au cea mai mare încredere în armată, iar în poliție - tinerii sub 30 de ani și angajații de la stat.

Votanții PNL, USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din capitală și din urbanul mare sunt categoriile cu cea mai mare încredere în președinție.

Încrederea în Parlament este mai ridicată în rândul votanților PSD, PNL, USR, tinerilor sub 30 de ani și locuitorilor din București.

Datele au fost culese în perioada 12-15 ianuarie prin metoda interviului telefonic de la un eșantion de 1.100 de persoane, eroarea maximă admisă fiind de plus-minus 3%.