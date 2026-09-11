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Tragedie în Prahova. Un general al Armatei a fost găsit împușcat

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 11 sept. 2026, 11:13

Fostul comandant al Forțelor Întrunite, Dorin Ioniță, descoperit fără suflare

Tragedia a avut loc în localitatea Păulești, județul Prahova, unde fostul înalt ofițer a fost descoperit fără viață, având o rană fatală produsă de o armă de foc. Lângă trupul neînsuflețit se afla un pistol deținut în condiții legale, potrivit adevarul.ro.

Autoritățile au fost alertate de către soția acestuia, îngrijorată după ce bărbatul a plecat de acasă în miez de noapte și nu a mai putut fi contactat telefonic. Potrivit primelor informații, el avea asupra sa și o armă de vânătoare. Echipajele medicale ajunse de urgență la fața locului nu au mai putut face nimic, constatând decesul.

O carieră militară de excepție

Victima este generalul-maior în rezervă Dorin Ioniță, un nume de referință în Armata Română. Acesta a condus Comandamentul Forțelor Întrunite în perioada 2017-2023. De-a lungul timpului, a participat la misiuni oficiale sub egida ONU, activând ca observator militar în Republica Democratică Congo.

De asemenea, a coordonat trupele românești din teatrele de operații externe, inclusiv în Mali, și a condus Direcția Instrucție și Doctrină. Pentru meritele sale deosebite, a fost decorat de Administrația Prezidențială cu Ordinul „Virtutea Militară”. Circumstanțele exacte ale decesului urmează să fie clarificate de anchetatori.

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