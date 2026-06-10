Transfăgărășanul, pregătit pentru redeschiderea circulației / VIDEO

Transfăgărășanul se apropie de redeschidere, după ce echipele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov au ajuns la etapa finală a lucrărilor de pregătire a sectorului montan.

Drumarii efectuează ultimele intervenții pentru curățarea carosabilului, montarea și verificarea semnalizării rutiere, precum și pentru îndepărtarea pietrelor și a resturilor ajunse pe șosea în timpul iernii.

O comisie specială a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere urmează să inspecteze întregul tronson de mare altitudine. Specialiștii vor analiza starea drumului și condițiile de siguranță, iar decizia finală va depinde și de evoluția vremii. În cazul unui rezultat favorabil, circulația ar putea fi reluată vineri, 12 iunie 2026, începând cu ora 09:00.

Pe sectorul cuprins între Piscul Negru și Bâlea Cascadă, accesul autovehiculelor ar urma să fie permis numai în intervalul 07:00–21:00. Restricția este necesară deoarece vremea se poate schimba rapid la altitudini ridicate, iar riscul căderilor de pietre și al altor fenomene periculoase nu poate fi eliminat complet.