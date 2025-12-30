Trupe americane în Ucraina? Zelenski confirmă discuții cu Trump

Zelenski confirmă discuții cu Trump

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat că poartă discuții directe cu Donald Trump privind o posibilă desfășurare a trupelor americane pe teritoriul ucrainean, inclusiv a unor forțe terestre. Informația apare în contextul negocierilor intense legate de garanțiile de securitate care ar urma să fie oferite Kievului după un eventual acord de pace.

Zelenski a făcut declarațiile marți, într-o discuție cu jurnaliștii pe un grup WhatsApp, precizând că subiectul prezenței militare americane a fost abordat în mod explicit în dialogul cu liderul de la Washington, potrivit AFP.

Totodată, președintele ucrainean a afirmat că este dispus să se întâlnească cu Vladimir Putin „în orice format”, dacă acest lucru ar putea contribui la încheierea războiului.

Semnalele venite dinspre aliații occidentali par să confirme deschiderea Statelor Unite. Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat marți, 30 decembrie, că SUA și-ar fi exprimat acordul de principiu pentru desfășurarea unor trupe americane ca parte a garanțiilor de securitate post-conflict pentru Ucraina. Potrivit acestuia, forțele ar putea fi plasate fie la frontiera ruso-ucraineană, fie de-a lungul liniei de contact.

Donald Tusk a precizat că aceste concluzii au rezultat în urma primei etape a unor negocieri „foarte serioase”, la care au participat lideri din Ucraina, Europa, Statele Unite și Canada. Premierul polonez s-a arătat optimist, afirmând că pacea „se conturează la orizont” și ar putea fi obținută în următoarele săptămâni.

În opinia sa, elementul-cheie care alimentează speranțele privind încheierea războiului este disponibilitatea declarată a Statelor Unite de a se implica direct în asigurarea securității Ucrainei după semnarea unui acord de pace.