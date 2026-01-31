Un bucureștean de 37 de ani, arestat pentru jaf asupra unui bărbat imobilizat din Sectorul 3

Un bărbat în vârstă de 37 de ani din București a fost reținut de polițiști, după ce a pătruns în locuința unui pensionar de 68 de ani, din Sectorul 3, și l-a jefuit, profitând de faptul că acesta era imobilizat și nu se putea deplasa.

Potrivit anchetatorilor, suspectul lucra în zona în care locuia victima și observase că bărbatul era singur. În dimineața zilei de 28 ianuarie 2026, în jurul orei 05:00, profitând de faptul că ușa nu era încuiată, a intrat în locuință și i-a furat un televizor și suma de 1.000 de lei, bani pe care victima îi ținea în buzunar de teamă să nu fie jefuită.

Când a fost surprins de proprietar, agresorul l-a lovit cu cârja pe care bătrânul o folosea pentru deplasare, pentru a-și asigura fuga.

„Probatoriul administrat a relevat faptul că bănuitul a pătruns în locuință profitând de starea de vulnerabilitate a victimei și i-a sustras bunuri și bani. Ulterior, pentru a scăpa, a exercitat acte de violență asupra acesteia”, a transmis Poliția Capitalei.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior magistrații au dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, sub acuzația de tâlhărie calificată.