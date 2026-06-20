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Un milion de pensionari așteaptă banii promiși de doi ani. Mica recalculare ar putea fi blocată din cauza legii salarizării

Pensionari

Pensionari

Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 iun. 2026, 16:24

Pensionarii care au muncit o viață în condiții grele în regimul comunist ar putea să nu își mai primească banii promiși de acum 2 ani! Mica recalculare promisă încă din 2024 ar putea fi blocată din cauza legii salarizării. Angajații de la casele de pensii sunt nemulțumiți după ce mulți din ei vor rămâne cu salariile înghețate pe noua lege. Aceștia au făcut grevă japoneză și acum vor să declanșeze una de avertisment. În paralel, un milion de seniori așteaptă sumele promise, însă mii de dosare încă sunt blocate!

După 2 ani în care cei 1 milion de seniori încă așteptau banii promiși din mica recalculare, acum procesul ar putea să nu fie finalizat nici în această vară.

Asta pentru că mii de dosare sunt blocate, fie pentru că adeverințele au fost completate greșit, fie că au fost procesate cu întârziere, iar acum și angajații de la casele de pensii iau în calcul blocarea activității pentru că spun ei „sunt grav afectați de legea salarizării”.

Simulările arată că în urma micii recalculări, cei 1 milion de pensionari ar putea să primească în plus la pensie între 50 și cel mult 500 de lei.

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