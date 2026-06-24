Social· 3 min citire

Verdict în dosarul lui Wiz Khalifa: Tribunalul Constanța respinge cererea de revizuire în dosarul consumului de cannabis

Wiz Khalifa

Wiz Khalifa

Realitatea de Prahova
Scris de Realitatea de Prahova Publicat: 24 iun. 2026, 22:10

O nouă decizie importantă a fost pronunțată în dosarul în care rapperul american Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv în România. Tribunalul din Constanța a respins, miercuri, 24 iunie 2026, cererea de revizuire depusă de artist, considerând-o inadmisibilă.

Hotărârea vine în dosarul legat de incidentul petrecut în timpul festivalului Beach, Please!, unde artistul ar fi consumat cannabis pe scenă, faptă pentru care a fost deja condamnat definitiv.

Tribunalul Constanța: cererea de revizuire, respinsă ca inadmisibilă

Instanța din Constanța a decis că solicitarea formulată de Thomaz Cameron Jibril (numele real al artistului) nu îndeplinește condițiile legale pentru a fi analizată pe fond.

În minuta ședinței din 24 iunie 2026 se arată că judecătorii au respins cererea de revizuire ca inadmisibilă și au stabilit, totodată, obligarea artistului la plata a 500 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în termenul legal de 10 zile de la comunicare.

Condamnarea inițială: 9 luni de închisoare

Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare pentru deținere de droguri de risc în vederea consumului propriu. Sentința a fost pronunțată după ce instanțele au analizat incidentul de la festivalul de la Costinești.

În primă instanță, Tribunalul din Constanța ar fi dispus o soluție mai blândă, însă Curtea de Apel a înăsprit pedeapsa, stabilind condamnarea cu executare.

Argumentele invocate de artist în instanță

În încercarea de a răsturna condamnarea, rapperul american a susținut mai multe argumente juridice:

a contestat proporționalitatea pedepsei de 9 luni de închisoare

a invocat schimbarea soluției între instanțele de fond și apel

a susținut că nu i s-ar fi respectat anumite condiții procedurale privind suspendarea executării

a afirmat că în Statele Unite ale Americii consumul de cannabis este reglementat diferit

a invocat necunoașterea legislației din România

Artistul a susținut și ideea unei „erori de percepție” privind regimul juridic al substanțelor interzise.

Motivarea instanței: impact social major

În motivarea deciziei definitive, judecătorii au subliniat că fapta comisă în spațiul public a avut un impact semnificativ, în special asupra publicului tânăr prezent la festivalul Beach, Please!.

Instanța a reținut că, prin comportamentul său public, artistul ar fi putut transmite un mesaj de normalizare a consumului de droguri, ceea ce a cântărit decisiv în individualizarea pedepsei.

De asemenea, magistrații au apreciat că nu poate fi vorba despre o simplă „greșeală de moment”, invocând inclusiv elemente din spațiul online al artistului care ar indica o expunere constantă la subiectul consumului de cannabis.

Chiar dacă cererea de revizuire a fost respinsă, Wiz Khalifa mai are la dispoziție posibilitatea de a formula apel împotriva acestei ultime hotărâri.

Astfel, dosarul nu este complet închis, iar procedurile judiciare ar putea continua în instanțele superioare din România.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

condamnare wiz khalifa

Urmărește știrile Realitatea de Prahova și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe