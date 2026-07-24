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Conference League: Fără victorii pentru Universitatea Cluj, CFR Cluj și FCSB în turul doi preliminar al competiției

Conference League

Conference League

Scris deStoica Marian
Publicat24 iul. 2026, 08:37
Sursărealitatea.net

CFR Cluj a terminat la egalitate, 1-1, cu FC Alașkert. Universitatea Cluj a făcut 2-2 cu SK Brann. FCSB a pierdut cu 2-3 partida cu FK Auda.

Niciuna dintre echipele românești nu au obținut victorii în prima manșă a partidelor din turul doi preliminar din Conference League, a treia competiție valorică din fotbalul european.

CFR Cluj a terminat la egalitate deplasarea din Armenia, disputată în compania celor de la Alașkert.

Jesus a deschis scorul în minutul 35.

CFR a egalat la începutul reprizei secunde, în minutul 47, prin Andres Sfait.

Universitatea Cluj a scos un rezultat de egalitate în extremis, 2-2, pe teren propriu, cu SK Brann.

Norvegienii au condus cu 2-0, prin golurile marcate de Niklas Castro și Felix Horn Myhre, în minutele 40 și 53.

Clujenii au egalat într-un interval de numai două minute. Pe final de meci, Jovo Lukic și Pedro Pinho au marcat în minutele 85 și 87.

FCSB a pierdut pe teren propriu, scor 2-3, partida cu letonii de la FK Auda.

Eduards Daskevics, Barthelemy Diedhiou și Kader Kone au marcat pentru Auda în minutele 5, 32 și 90+4.

Pentru FCSB au marcat Tavi Popescu și Boutoutaou, în minutele 23 și 71.

Partidele retur vor avea loc pe 30 iulie.

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