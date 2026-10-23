FC Botoșani a suferit prima înfrângere acasă din acest sezon. Petrolul Ploiești, surpriza Superligii

FC Botoșani a pierdut pe teren propriu în fața Petrolului Ploiești, punând capăt seriei pozitive de acasă. Prahovenii continuă sezonul surprinzător.
FC Botoșani a pierdut pe teren propriu în fața formației Petrolul Ploiești, punând capăt unei serii pozitive pe stadionul Municipal. Rezultatul confirmă forma bună a echipei prahovene, care continuă să surprindă în actuala ediție a Superligii.
Petrolul a reușit astfel să obțină un rezultat important în deplasare, în confruntarea din etapa a 13-a a campionatului. Pentru formația moldoveană, înfrângerea reprezintă un moment dificil, după o perioadă în care terenul propriu a fost unul dintre principalele sale atuuri.
Petrolul Ploiești a întrerupt seria pozitivă a moldovenilor
FC Botoșani nu mai pierduse pe teren propriu în campionat din 7 martie 2026, când Petrolul Ploiești se impusese cu 1-0. După acel meci, moldovenii au înregistrat șase victorii și patru rezultate de egalitate în fața propriilor suporteri.
Noua confruntare le-a oferit însă ploieștenilor ocazia de a demonstra din nou că pot obține rezultate importante în deplasare. Victoria reprezintă un rezultat valoros pentru Petrolul, într-un sezon în care echipa a depășit așteptările și a reușit să se mențină în apropierea pozițiilor fruntașe ale clasamentului.
Petrolul, una dintre surprizele actualei ediții a Superligii
Formația din Ploiești a avut un parcurs peste așteptări în prima parte a sezonului 2026-2027. Deși obiectivul declarat al clubului este evitarea retrogradării, echipa a reușit să ajungă în zona locurilor de play-off.
Înaintea partidei cu FC Botoșani, Petrolul avea o singură înfrângere în ultimele șase etape, interval în care obținuse trei victorii și două remize în celelalte cinci meciuri.
Rezultatele obținute până acum arată că echipa prahoveană poate concura de la egal la egal cu adversari mai bine cotați și poate deveni una dintre formațiile de urmărit în actuala ediție a campionatului.
Istoricul confruntărilor directe, favorabil ploieștenilor
FC Botoșani și Petrolul Ploiești s-au întâlnit de 20 de ori în prima ligă a României. Bilanțul confruntărilor directe este favorabil formației prahovene, care a obținut 12 victorii. Moldovenii s-au impus în cinci partide, iar alte trei întâlniri s-au încheiat la egalitate.
Unul dintre cele mai categorice rezultate din această rivalitate a fost înregistrat în februarie 2023, când FC Botoșani a câștigat cu 5-0.
Prin rezultatul obținut în această nouă confruntare, Petrolul își consolidează bilanțul pozitiv în duelurile directe și obține un succes important pentru obiectivele din actualul sezon al Superligii.