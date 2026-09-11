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FRF introduce cartonașul negru în fotbalul românesc

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 11 sept. 2026, 11:42

Măsură unică în lume pentru combaterea abuzurilor din tribune

Federația Română de Fotbal a anunțat introducerea cartonașului negru în fotbalul juvenil, o premieră mondială. Măsura, adoptată pe 11 septembrie 2026, se aplică din acest sezon la categoriile U7–U16 și vizează combaterea bullying-ului și a presiunilor din tribune.

Cum funcționează procedura în trei pași

Arbitrul oprește temporar meciul și cere antrenorilor să calmeze spectatorii. Dacă abuzurile continuă, partida este suspendată 10 minute, iar echipele se retrag la vestiare. În cazul în care comportamentul persistă, arbitrul arată cartonașul negru și oprește definitiv jocul.

Sancțiunea se aplică pentru injurii, agresiuni verbale sau fizice îndreptate împotriva copiilor, antrenorilor, arbitrilor sau altor spectatori. FRF a distribuit deja kituri informative către cele 130 de academii clasificate, cu afișe și flyere care explică regulile.

Mesajul federației este clar: copiii nu trebuie să fie victimele frustrărilor adulților din tribune.

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