Italienii sunt impresionați de Radu Drăgușin! Românul a devenit lider la Fiorentina

Radu Drăgușin pare să fi găsit la Fiorentina mediul perfect pentru a reveni la forma care l-a consacrat în Serie A. La doar o lună de la sosirea sa, fundașul român i-a impresionat pe jurnaliștii italieni.
Internaționalul român a fost adus sub formă de împrumut de la Tottenham, cu opțiune de cumpărare, iar misiunea sa este clară: să ofere mai multă forță unei defensive care sezonul trecut a avut probleme importante.
Fiorentina a primit nu mai puțin de 13 goluri cu capul în campionat, iar Drăgușin este văzut drept omul capabil să rezolve această problemă.
Italienii au remarcat și forma fizică a fundașului de 24 de ani. Drăgușin pare să fi revenit la nivelul de dinaintea accidentării grave la genunchi, care l-a ținut departe de teren aproximativ un an.
Mai mult, presa din Peninsulă a rămas impresionată de modul în care românul s-a impus rapid în vestiar. Jurnaliștii susțin că Drăgușin „a devenit un lider” și că, după felul în care comandă apărarea și își coordonează colegii, pare că joacă la Fiorentina de mult timp.
Unul dintre jucătorii care au venit în această vară la Fiorentina, brazilianul Viery, a recunoscut că Drăgușin îl ajută foarte mult să se adapteze. Românul îl sprijină inclusiv datorită faptului că poate comunica în portugheză.
Pentru Drăgușin, revenirea în Serie A poate reprezenta astfel șansa perfectă de a-și relansa cariera după perioada complicată din Anglia. Iar primele impresii de la Florența sunt cât se poate de promițătoare.