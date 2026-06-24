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La 39 de ani, Messi vorbește despre retragerea de la Mondiale: „E mai mult decât suficient”

Lionel Messi

Lionel Messi

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 iun. 2026, 14:21

Lionel Messi a împlinit 39 de ani pe 24 iunie și a profitat de acest moment pentru a vorbi deschis despre viitorul său în fotbal. Căpitanul Argentinei și unul dintre cei mai buni marcatori ai actualei Cupe Mondiale, cu cinci goluri, a lăsat să se înțeleagă că turneul final disputat în America de Nord va fi, cel mai probabil, ultimul din cariera sa.

Starul lui Inter Miami consideră că participarea la ediția din 2030 este puțin probabilă, având în vedere vârsta pe care ar urma să o aibă peste patru ani.

Totodată, Messi a subliniat că este împăcat cu tot ceea ce a realizat până acum și că se simte privilegiat pentru parcursul extraordinar pe care l-a avut în fotbal.

„Nu mi-am imaginat niciodată că va fi așa. Nu mă gândesc la vârsta mea pe teren, ci la plăcerea de a juca fotbal. Și mă simt bine fizic. Slavă Domnului că am avut norocul să nu fi suferit nicio accidentare gravă, să nu fi fost nevoit să fiu niciodată operat, să nu fi suferit niciodată leziuni serioase, iar asta spune multe despre cariera mea.

Să mai joc la un alt Mondial? Sincer, i-aș cere prea mult lui Dumnezeu. Ceea ce mi-a dat deja este mai mult decât suficient. Acum depinde de mine să mă bucur și să încerc din nou alături de acești coechipieri, mereu gata să concureze la cel mai înalt nivel”, a declarat Lionel Messi, potrivit publicației italiene Gazzetta dello Sport.

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