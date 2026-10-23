Max Verstappen critică dur circuitul din Austin înaintea Marelui Premiu al SUA: „Denivelările sunt inacceptabile”

Publicat 23 oct. 2026, 10:24 Actualizat 23 oct. 2026, 10:25 Sursă realitatea.net

Max Verstappen critică denivelările de pe circuitul din Austin înaintea Marelui Premiu al SUA din Formula 1 și cere soluții durabile pentru problemele pistei.

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