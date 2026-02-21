Mircea Lucescu continuă la națională. Selecționerul va fi pe bancă la barajul cu Turcia

Sursă: realitatea.net

Mircea Lucescu va rămâne pe banca tehnică a echipei naționale și va conduce România în partida de baraj cu Turcia, programată pe 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul lui Beșiktaș din Istanbul. Meciul contează pentru semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial.

Selecționerul s-a întors vineri în țară, după câteva zile petrecute în Belgia, unde a efectuat un dublu control medical.

În ultimele luni, Lucescu a fost internat de trei ori la Spitalul Universitar de Urgență București, din cauza unor probleme de sănătate, însă tehnicianul spune că se simte pregătit să conducă echipa la baraj.

Mircea Lucescu va conduce de pe bancă naționala în barajul cu Turcia

Lucescu s-a întâlnit zilele trecute cu oficialii FRF și le-a transmis că nu intenționează să părăsească postul înaintea confruntării decisive cu Turcia.

„Federația Română de Fotbal anunță că selecționerul Mircea Lucescu va fi prezent pe banca tehnică a Echipei Naționale a României la meciurile din play-off-ul de calificare pentru Campionatul Mondial.

Decizia a fost luată în urma evaluărilor medicale recente și a discuțiilor purtate între conducerea FRF și selecționer. În urma acestor consultări, Mircea Lucescu a confirmat că starea sa de sănătate îi permite să își îndeplinească atribuțiile la cel mai înalt nivel și să fie alături de jucători la partidele decisive din această primăvară.

Avizul medical de la clinica de la Bruxelles confirmă faptul că Mircea Lucescu este apt pentru a își continua activitatea pe banca echipei naționale.”, a transmis FRF printr-un comunicat.

Răzvan Burleanu: „Ne bucurăm să mergem împreună cu domnul Lucescu până la capătul drumului”

„Ne bucurăm să mergem împreună cu domnul Lucescu până la capătul drumului pe care l-am început în toamna anului 2024. Experiența domniei sale reprezintă un atu esențial pentru echipă într-un moment atât de important. Avem încredere că România va reveni la Campionatul Mondial după 28 de ani”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal.

Mircea Lucescu: „Sunt sigur că împreună putem să obținem calificarea”

„De azi, tot ce contează este pregătirea echipei pentru meciurile din play-off. Am ținut tot timpul legătura cu asistenții mei și cu jucătorii, s-a lucrat în toată această perioadă la cel mai înalt nivel. Avem o echipă formată din fotbaliști valoroși și sunt sigur că se vor pregăti foarte bine pentru aceste jocuri. Sunt talentați și au dorința de a face românii fericiți. Cred în ambiția și forța grupului și în capacitatea lui de a depăși acest moment. Sunt sigur că împreună putem să obținem calificarea. Avem nevoie acum de o atmosferă bună care să ne ofere posibilitatea de a pregăti în liniște aceste partide foarte importante pentru tot fotbalul românesc.”, a declarat Mircea Lucescu.