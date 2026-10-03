Petrolul Ploiești începe noul sezon din Liga Națională. Cum arată lotul echipei ploieștene

CSM BBA Petrolul Ploiești debutează în sezonul 2026-2027 al Ligii Naționale. Vezi noutățile din lot, transferurile și programul echipei ploieștene.
CSM BBA Petrolul Ploiești debutează în sezonul 2026-2027 al Ligii Naționale de Baschet Masculin. Echipa ploieșteană pornește la drum cu un lot schimbat față de sezonul precedent și cu Milan Škobalj păstrat pe banca tehnică.
Primul meci din noua ediție de campionat este programat sâmbătă, 3 octombrie, de la ora 18:00, în deplasare, împotriva celor de la CSO Voluntari, în Sala „Gabriela Szabo”.
Partida reprezintă primul test pentru CSM BBA Petrolul Ploiești în noul sezon de campionat, după parcursul din Cupa României.
Patru jucători străini noi la CSM BBA Petrolul Ploiești
Față de sezonul trecut, echipa ploieșteană a trecut printr-o serie importantă de schimbări. CSM BBA Petrolul Ploiești i-a transferat pe americanii Malachi Smith, Nicholas Lynch și Matt Hayman, dar și pe sârbul Filip Skobalj.
În același timp, Codruț Dinu a părăsit echipa pentru a-și continua cariera în NCAA.
Staff-ul tehnic este condus în continuare de Milan Škobalj, antrenorul care a pregătit formația și în sezonul precedent.
CSM BBA Petrolul Ploiești a disputat cinci partide de verificare în presezon, bilanțul fiind de două victorii și trei înfrângeri.
CSM BBA Petrolul Ploiești, eliminată din Cupa României
Înaintea debutului în Liga Națională, formația ploieșteană a evoluat în primul tur al Cupei României.
CSM BBA Petrolul Ploiești a întâlnit SCM Politehnica Timișoara într-o dublă manșă. În primul meci, ploieștenii s-au impus în deplasare cu 72-65, însă au pierdut returul disputat la Ploiești, scor 74-88.
Astfel, echipa a fost eliminată din competiție și își concentrează atenția asupra noului sezon de campionat.
Ce s-a întâmplat în sezonul trecut
În ediția precedentă a Ligii Naționale de Baschet Masculin, CSM BBA Petrolul Ploiești a încheiat sezonul regulat pe locul 11 și nu a obținut calificarea în play-off.
Ploieștenii au evoluat ulterior în play-out și au disputat seria pentru stabilirea locurilor 11-12 împotriva celor de la CSA Steaua București.
CSM BBA Petrolul Ploiești a câștigat ambele partide ale seriei, cu 100-83 în deplasare și 103-71 la Sala Olimpia, încheind astfel sezonul pe locul 11.
Când joacă Petrolul Ploiești următorul meci acasă
După confruntarea cu CSO Voluntari, CSM BBA Petrolul Ploiești va reveni în fața propriilor suporteri.
În etapa a doua a sezonului regulat, echipa ploieșteană va întâlni CS Vâlcea 1924, sâmbătă, 10 octombrie 2026, de la ora 18:00, în Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești.
Pentru formația antrenată de Milan Škobalj, noul sezon vine astfel cu un lot în mare parte reconstruit și cu obiectivul de a continua procesul de formare a unei echipe competitive în Liga Națională.
Lot nou, provocări noi pentru CSM BBA Petrolul Ploiești
Cu patru jucători străini nou-veniți, mai mulți tineri români în lot și un staff tehnic păstrat, CSM BBA Petrolul Ploiești începe sezonul 2026-2027 cu o formulă diferită față de ediția precedentă.
Debutul împotriva celor de la CSO Voluntari va oferi primele indicii despre nivelul la care se află echipa ploieșteană înaintea primelor meciuri de campionat disputate pe teren propriu.