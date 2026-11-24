Rapid București a învins Sepsi cu 3-1 la Sfântu Gheorghe. Alex Dobre a marcat după 42 de secunde, iar giuleștenii au urcat pe locul secund în Superliga.
Rapid București a obținut o victorie importantă în deplasare, scor 3-1, în fața formației Sepsi OSK, într-un meci disputat luni seară, la Sfântu Gheorghe, care a închis etapa a 16-a din Superliga. Giuleștenii au început partida în forță, au marcat după numai 42 de secunde și au plecat acasă cu toate cele trei puncte.
Eroul începutului de meci a fost Alex Dobre, care a deschis scorul la doar 42 de secunde de la fluierul de start. Reușita sa reprezintă cel mai rapid gol înscris în actualul sezon al Superligii.
Alex Dobre a marcat după numai 42 de secunde în Sepsi – Rapid
Rapid a surprins defensiva gazdelor încă din primele momente ale confruntării. Alex Dobre a profitat de oportunitate și a trimis mingea în poartă, stabilind un nou reper în actuala ediție a campionatului.
Sepsi nu a acuzat însă prea mult șocul golului primit rapid și a reușit să restabilească egalitatea în minutul 15. Boris Cmiljanic a profitat de o eroare a lui Sinyan și l-a învins pe portarul Marian Aioani.
Cele două formații au continuat să caute drumul spre poartă, însă până la pauză tabela nu s-a mai modificat.
Giuleștenii au început în forță și repriza secundă, iar în minutul 47 au reușit să înscrie pentru 2-1.
Dina Grameni a finalizat cu succes o acțiune construită de Olimpiu Moruțan, care i-a oferit pasa decisivă. Rapid a preluat din nou conducerea și a început să gestioneze avantajul, în timp ce Sepsi a fost nevoită să forțeze în atac.
Gazdele nu au renunțat la luptă și au încercat în repetate rânduri să restabilească egalitatea.
Sepsi a lovit de două ori bara, dar Marian Aioani a salvat Rapidul
Formația din Sfântu Gheorghe a avut mai multe oportunități importante de a reveni în joc. Filip Stojilkovic și Nicolae Păun au trimis mingea în bară, ratând șanse importante de a înscrie.
Portarul Marian Aioani a avut, la rândul său, intervenții decisive în fața atacurilor gazdelor și a contribuit la păstrarea avantajului echipei bucureștene.
În ciuda presiunii exercitate de Sepsi în finalul confruntării, Rapid a rezistat și a dat lovitura decisivă în prelungiri.
Kamara a profitat de o eroare a portarului David Lazar și a înscris pentru 3-1, stabilind scorul final al partidei de la Sfântu Gheorghe.
Rapid urcă pe locul 2 în clasamentul Superligii
Succesul obținut în fața celor de la Sepsi are o importanță majoră pentru Rapid în lupta din partea superioară a clasamentului.
După victoria cu 3-1, giuleștenii au acumulat 34 de puncte și au urcat pe poziția secundă în Superliga, la numai două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.
De cealaltă parte, Sepsi OSK rămâne pe locul 11, cu 18 puncte, după înfrângerea de pe teren propriu.
Rapid continuă astfel cursa pentru primele poziții ale campionatului și pune presiune pe lider, într-un sezon în care lupta pentru titlu se anunță extrem de disputată.