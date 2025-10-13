Ședința coaliției care trebuia să aibă loc astăzi a fost din amânată pentru ziua de marți, susțin surse citate de Realitatea PLUS. Totul în condițiile în care este scandal total din cauza reformei în administrație, discuțiile din coaliție fiind blocate de mai bine de două luni. Între timp, primarii liberali au lansat un apel dur către premierul Bolojan și i-au cerut chiar să plece acasă.

UPDATE 13:15 – Mâine la ora 14.00 se vor reuni liderii Coaliției. inițial ar fi fost vorba despre o ședință car ar fi trebuit să aibă loc astăzi, cel puțin așa a rămas discuția la finalul ultimei ședințe de Coaliției. Între timp s-au schimbat lucrurile, spun surse citate de Realitatea PLUS, astfel că s-a decis ca ședința să aibă loc mâine.

Am văzut deja pe această temă un protest din partea celor din USR, care spuneau că trebuie cât mai repede să se ia o decizie în privința alegerilor de la Capitală și în privința reformei din administrație, un protest venit și din partea unor dintre liberali. Spre exemplu, prin vocea lui Ciprian Ciucu, care spunea că este nevoie cât mai repede de o decizie.

Se fac presiuni în momentul de față inclusiv din partea primarilor ca Ilie Bolojan să vină mai repede cu o formă finală a acelui proiect, însă să fie discutat inclusiv cu aleșii locali.

Au existat presiuni și atacuri inclusiv din partea social-democraților, deci ne așteptăm ca în ședința de mâine să vedem discuții aprinse, așa cum am văzut și în ultimele ședințe ale Coaliției. Vom vedea dacă se va lua și o decizie pe această problemă care deja se întinde pe mai bine de două luni.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Cel mai dur apel vine din partea primarului liberal din Cavnic. Acesta i-a cerut premierului Ilie Bolojan să plece acasă, spunând că “urăște primarii”, dar și că a demonstrat prin măsurile pe care vrea să le impună că “nu iubește România”. De asemena, spune primarul din Cavnic, că ar fi primit amenințări din partea premierului Bolojan.

Un alt primar revoltat este și Mario De Mezzo. Acesta a lansat și el un apel către premier, în care îi cere să ia mai repede o decizie în privința reformei din administrație.

Primarul Slatinei spunea că “mai rău decât o decizie proastă este să nu avem o decizie” și îi cere lui Ilie Bolojan să vină cu o reformă finală a acestui proiect, însă una care să fie discutată inclusiv cu aleșii locali.