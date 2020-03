Uniunea Asociaţiilor de Proprietari a transmis o plângere prealabilă către Primăria Ploieşti şi Consiliul Local, solicitând revocarea hotărârilor prin care a fost aprobat şi ulterior modificat regulamentul pentru închirierea locurilor de parcare, care ar urma să intre în vigoare în aprilie. UAP Prahova reclamă că SGU nu s-a apucat de inventarierea şi marcarea acestor locuri, deşi a rămas mai puţin de o lună până la momentul în care, teoretic, ar trebui să înceapă atribuirea. Conducerea asociaţiei mai reclamă şi că regulamentul va duce la licitaţii şi preţuri exorbitante şi la scandaluri între vecini.

UAP Prahova a depus o plângere prealabilă, solicitând revocarea celor două hotărâri adoptate de Consiliul Local şi avertizând că, dacă nu vor fi retrase, se va adresa instanţei de judecată. “Nemulțumirile președinților și administratorilor de la asociațiile afiliate UAP Prahova ne-au determinat să luăm aceasta decizie, deși inițial am sprijinit ideea, dar după ce am văzut că nu există dorința de a inventaria terenurile decât la nivel declarativ și nimeni nu-și asumă, am văzut că asociațiile prin președinții lor sunt responsabilizați să ducă documentele la SGU, iar această firmă nu le primește până pe 1.04.2020 si, mai ales, după ce am conștientizat faptul că regula agtribuirii locurilor de parcare aferente asociațiilor de proprietari este licitația și nu atribuirea directă, am decis împreună cu Consiliul Director să depunem plângerea prealabilă menționată”, a transmis UAP Prahova, într-un comunicat de presă.

“Apreciem aprobarea hotărârii Consiliului Local la acest moment ca fiind neoportună întrucât la nivelul municipiului Ploieşti nu există în prezent o inventariere clară a locurilor de parcare şi din estimările unităţii administrativ teritoriale sunt aproximativ 40.000 locuri de parcare aferente asociaţiilor de proprietari. Totodată din evidenţele fiscale numărul autoturismelor de pe raza municipiului Ploieşti este în jur de 100.000. Prin urmare la un calcul elementar spaţiile de pe domeniul public aferente asociaţiilor de proprietari asigură doar un procent de 40% din necesarul locurilor de parcare aferente asociaţiilor de proprietari. Apreciem că aceste evidenţe vor conduce în mod inevitabil la licitaţii pentru locurile de parcare, iar tarifele stabilite prin hotărârea menţionată vor fi caduce, obligând cetăţenii municipiului Ploieşti să plătească tarife exorbitante şi să ajunga la conflicte atât pentru obţinerea locurilor de parcare cât şi la momentul folosirii locurilor de parcare”, se arată în plângerea transmisă către administraţia locală.