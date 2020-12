Din cauza pandemiei și ca urmare a faptului că la Ploiești nu se pot organiza evenimente culturale în spații închise, anul acesta se va organiza un altfel de Concert de Crăciun la filarmonică.

Tradiționalul concert, desfășurat de regulă în preajma marii sărbători a Nașterii Domnului, nu a fost anulat, dar se va desfășura, în noile condiții, fără public, existând posibilitatea ca melomanii să-l asculte prin intermediului spațiului on line.

Astfel, evenimentul care va avea loc mâine, 22 decembrie, de la ora 19.00, va fi difuzat live pe platforma Virtual Concert Hall, un bilet virtual de acces costând 10 lei, acesta putând fi achiziționat prin intermediul: https://virtualconcerthall.ro/…/bilet-virtual…/

Concertul va fi susținut de orchestra simfonică ploieșteană, care se va afla sub bagheta dirijorului Alexandru Ilie și o va avea alături pe soprana Maria Miron – Sârbu. Programul cuprinde o serie de canzonette, din care nu vor lipsi unele specifice Sărbătorilor de Iarnă: „Torna a Surriento”, de Ernesto di Curtis, „Rondine al Nido” – Vincenzo de Crescenzo, „Non ti scordar di me” – Ernesto di Curtis, „Cielito lindo” – Quirino Mendoza y Cortes și colinde: „Silent Night”, „O, ce veste minunată!”, „Sus la poarta Raiului”, „Colindița”, „Legănelul lui Isus”, „Moș Crăciun”, Jingle Bells – arr Andrei Tudor.. De asemenea, veți mai putea asculta „Beauty and the Beast” – arr. Calvin Custer, „Christmas on Broadway” – arr. John Higgins, „The Glory of Christmas” – arr. John Leavitt , „Tritsch-Tratsch” Polka – J. Strauss, „Tunete și Fulgere” – J. Strauss, Valsul Secolului – Eugen Doga, Valsul Gramofon – Eugen Doga, „The Skaterʼs Waltz”, op. 183 – Emile Waldteufel, „Sleeping Beauty” Waltz – P. I. Ceaikovski.

Sursa: Realitatea de Prahova