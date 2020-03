Un nou caz de coronavirus în România. O tânără din Timișoara a fost depistată pozitiv cu COVID-19, informează Grupul de Comunicare Strategică. Tânăra este colegă de clasa a pacientului de 16 ani care a fost diagnosticat, miercuri, infectat cu coronavirus.

Coronavirusul își face tot mai mult simțită prezența în România. În urma testelor realizate la Timișoara, asupra persoanelor cu care a intrat în contact tânărul de 16 ani, infectat cu noul coronavirus, a fost depistat un nou caz pozitiv. Concret, este vorba despre o colegă a adolescentului, informează Grupul de Comunicare Strategică.

Tânăra a fost transferată la spitalul Victor Babeș din Timișoara. Celelalte 25 de persoane care au intrat în contact cu tânărul de 16 ani, au fost depistate negativ. Persoanele vor rămâne în continuare în izolare la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile, conform măsurilor dispuse anterior.

Tânăra din Timisoara este al zecelea român infectat cu COVID-19 in ultima saptamana, dupa cei confirmati in tara – sase, in Japonia – doi pasageri de pe nava Diamond Princess, care s-au vindecat intre timp, si unul in Lombardia, Italia.