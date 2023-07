Anca Alexandrescu vine cu o informație de ultimă oră: Zelenski va fi la București într-o vizită, în care se va întâlni cu premierul Marcel Ciolacu.

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele statului paralel, a anunțat o informație-bombă legată de cel mai fierbinte punct din Europa în acest moment: războul din Ucraina.

Anca Alexandrescu a anunțat că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va fi prezent într-o vizită la București. Iar aici va avea o întâlnire cu premierul Marcel Ciolacu.

Vizita lui Zelenski vine la scurt timp după ce Rusia a interzis transportul cerealelor ucrainene prin Marea Neagră, iar Administrația de la Kiev caută mai mutel rute alternative pentru a trmite producția din țara cuprinsă de război.

„Nu știu, intâlnirea va fi foarte curând. Momentul e de cotitură. E posibil să fie in legatura cu cerealele ucrainene. Informația e confirmată de la Kiev si Bucuresti. E foarte interesant că premierul Marcel Ciolacu incepe mandatul in forta, in timp ce Iohannis nu a avut astfel de intalniri. La anul sunt alegerile, mai mult nu comentez, nu vreau sa fac speculatii in acest moment”, a spus Anca Alexandrescu la Realitatea PLUS.