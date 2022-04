La un an de la crima de pe str. Romană, Tribunalul Prahova a pronunțat soluția pe fond. Bărbatul a fost condamnat la 10 ani de închisoare, pentru omor, și la plata de daune morale în valoare de 76.000 de euro.

“În baza art. 188 al. 1 C.p. rap. la art. 396 al. 10 C.p.p. condamnă pe inculpatul Ispas Constantin, la pedeapsa de 10 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de omor. În baza art. 66,67,68 al. 1 lit. c C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b, h, n C.p. ( ultima constând în interzicerea dreptului de a comunica cu membrii de familie ai victimei, de a se apropia la mai puţin de 50 m de aceştia) pe o perioadă de 3 ani de la data executării pedepsei. În baza art. 65 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b, h, n C.p. ( ultima constând în interzicerea dreptului de a comunica cu membrii de familie ai victimei, de a se apropia la mai puţin de 50 m de aceştia). În baza art. 72 C.p. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestului preventiv de la 08.04.2021 la zi. În baza art. 399 al. 1 C.p.p. menţine starea de arest a inculpatului. În baza art. 20 al. 4 C.p.p. respinge ca inadmisibilă acţiunea părţii civile S. N., acesta putând introduce acţiunea la instanţa civilă. În baza art. 25 rap. la art. 397 C.p.p. rap. la art. 1391 al. 2 Cod Civil admite în parte acţiunile civile formulate în cauză de părţile civile T. F. D., S. I. O., S. R. N., T. I. G, T. A. A., T. C. I., T. F. A., T. D. A. Obligă pe inculpatul Ispas Constantin să plătească părţii civile T. F. D suma de 20000 de euro în echivalentul în lei la cursul BNR de la data plăţii cu titlu de daune morale. Obligă pe inculpatul Ispas Constantin să plătească părţilor civile S. I. O., S. R. N., T. I. G, T. A. A., T. C. I., T. F. A., T. D. A. câte 8000 de euro de persoană în echivalentul în lei la cursul BNR de la data plăţii cu titlu de daune morale. Menţine sechestrul asigurător dispus asupra bunurilor inculpatului prin ordonanţa procurorului din cadrul Tribunalului Prahova cu nr. 114/P/2021 din 12.05.2021 până la concurenţa sumelor stabilite de instanţă. În baza art. 3 din Legea 76/2008 dispune recoltarea de la inculpat de probe biologice în vederea introducerii profilelor genetice în S.N.D.G.J. În baza art. 274 alin. 1 C. proc. pen. obligă pe inculpat la plata sumei de 4.000 de lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariile apărătorilor din oficiu se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei” este soluția pe scurt publicată și pe portalul instanțelor de judecată.

Hotărârea în dosarul privind crima de pe str. Romană”nu este definitivă și poate fi atacată cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare.