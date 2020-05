Guvernul s-a reunit si a adoptat, astazi, proiectul de privind masurile lege pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de coronavirus ce vor fi in vigoare dupa data de 15 mai, cand expira starea de urgenta si Romania intra in stare de alerta. Proiectul a fost transmis Parlamentului pentru dezbatere si adoptare in regimi de urgenta, a afirmat Ionel Danca, seful Cancelariei primului-ministru.

“Guvernul condus de premierul Ludovic Orban a adoptat un proiect de lege pentru protejarea vietii cetatenilor si a sanatatii persoanelor fizice in perioada urmatoare pentru reglementarea pentru reglementarea situatiei de alerta care va fi instituita dupa incetarea starii de urgenta. In absenta unor reglementari clare in acest context, atat viata romanilor, cat si sanatatea lor fizica ar putea fi puse in pericol”, a afirmat Danca.

Potrivit lui Danca, o mare parte dintre prevederile acestui proiect de lege sunt “chestiunile reglenentatate pe periaoda starii de urgenta si care vor fi continuate si in starea de alerta”, acestea necesitand o reglementare la nivel de lege care sa fie adoptata in Parlament.

Astfel, in ceea ce priveste domeniul Economic, proiectul de lege prevede urmatoarele:

– va fi permisa activitatea de comercializare a produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu presupun ramanerea clientilor in spatiile destinate acestui scop, cum sunt cele de timp Drive in, Room service sau livrare la clienti;

– pe perioada starii de alerta se pot suspendat activitatile de comercializare cu amanauntul a produselor si serviciilor in centrele comerciale in care isi desfasoara activitatea mai mulți operatori economici, cu cateva exceptii in cazul carora sunt permise astfel de activitati, respectiv vanzarea produselor electronice si electrocasnice daca operatorii economici asigura livrarea acestora la domiciuliu;

– este permisa activitatea desfasurata de operatorii economici in centrele comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei si este intrerupta comunicarea cu restul complexului, cu excptia activitailor operatorilor care isi desfasoara activitatea in domenii precum ingrijire personala, curatatorie, cabinete stomatologice, optica medicala si altele.

In domeniul Sanatatii, proiectul de lege cuprinde reglementarile:

– pe durata starii de alerta, posturile vacante sau tempor vacante din cadrul Ministerul Sanatatii si al institutiilor aflate in subordinea sa pot fi ocupate de catre personal contractual fara organizarea unui concurs daca durata de angajare nu o depaseste pe cea a starii de alerta;

– se instituie obligativitatea purtarii mastii in spatiile publice inchise, spatiile comerciale, mijloace de transport in comun si la locul de munca;

– autoritatile pot plafon pareturile la medicamente, vaccinuri, dezinfectanti, insecticide, dispozitive medicale si alte materiale medicale.

In ceea ce priveste domeniul Muncii si Protectiei Sociale au fost relgementate urmatoarele aspecte:

– valabilitatea contractelor de munca coletive se prelungeste pe perioada starii de alerta, precum si 90 zile dupa incetarea acesteia;

– in institutiile publice locale si centrale, dar si in cazul companii de stat, cu un numar mai mare de 50 de salariati, se instituie obligatia de a organiza programe institutionalizate de munca astfel incat intre salariati sa se asigure existenta unui interval de o ora la inceperea si la terminarea programului de munca intr-o perioada de trei ore. Practic, spune Dancu, “se instituie obligatia autoritatilor de a organiza programe individualizate de munca pentru angajatii din cadrul acestor institutii”.

– autoritatile competente pot dispune masuri de protectie si preventie pentru angajatii aflati in situatii vulnerabile;

– institutiile si autoritatile publice pot angaja personal fara concurs, in functie de nevoile determinate de prevenirea si combaterea situatiei care a generat starea de alerta, pe durata determinata de 6 luni.

“In domeniul Transporturilor sunt prevazute reglementari care permit autoritatilor impunerea unor masuri restrictive in ceea ce priveste derularea transportului aerian, naval, rutier sau feroviar, prin ordin comun al ministrului Transporturilor si pe baza hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta”, a mai precizat purtatorul de cuvant al Guvernului.

Cat priveste activitatea Ministerului Educatiei si Cercetraii, incepand cu data intrarii in vigoare a proiectului de lege si pana la eliminarea restrictiilor, unitatile de invatamant preuniversitar organizeaza activitatile din planul de invatamant in mediul online. “Acolo unde nu este posibil acest lucru, autoritatile au obligatia de asigura resursele educationale pentru elevii care nu au acces la tehnologie, in conformitate cu instructiunile ministrului Educatiei”, a aratat Ionel Danca.

Totodata, se vor institui masuri pentru desfasurarea actgivitatilor in unitatile de invatamant in scopul finalizarii anului scolar in curs, dar si pentru pregatirea anului scolar 2020-2021, mai ales in cazul activitatilor pentru sustinerea examenelor nationale si de certificare a competentelor profesionale in perioada 2-12 iunie a.c.

In domeniul Tineretlui si Sportului au fost, de asemenea, reglementate masurile necesare pentru limitarea raspandirii infectiei cu COVID-19 in ceea ce priveste:

– antrenamente, cantonamente si competitii sportive organizate pe teritoriul Romaniei, precum si accesul la bazele sportive.

In domeniul Cuturii sunt instituite masurile necesare la nivelul unitatilor muzeale, bibliotecilor, librariilor , cinematografelor, studiorilor de productie si film si altor institutii de spectacole sau concerte.

Reprezentantii Guvernului au gandit masuri speciale si in ceea ce ii priveste pe reprezentantii cultelor religioase. Astfel, activitatea acestora va putea sa fie exercitata liber, cu respectarea regulilor de disciplina sanitara stabilite de autoritatile in domeniu, inclusiv de CNSU, cu consultarea Departamentului Cultelor.