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Dronă doborâtă de un avion F‑16 în zona Padina Buzău - COMUNICAT OFICIAL MApN

Avion F 16

Avion F 16

Realitatea de Prahova
Scris deRealitatea de Prahova
Publicat24 iul. 2026, 11:27
Actualizat24 iul. 2026, 11:41
SursăRealitatea.Net

Momente de tensiune în România. O dronă a fost doborât în zona Padina, în județul Buzău. Anterior, două avioane de luptă F‑16 au fost ridicate în aer, după ce mesaje Ro‑Alert au fost emise în cinci județe limitrofe.

La scurt timp după emiterea mesajului RO‑Alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian în județul Buzău, mai mulți locuitori au semnalat că au auzit o bubuitură puternică în zona Padina, potrivit Realitatea Plus.

Potrivit administrației prezidențiale, care a confirmat incidentul, pilotul român al avionului F 16 a profitat de faptul că a survolat o zonă nelocuită și a doborât drona, fără să existe niciun risc pentru populațue.

Comunicatul oficial al MApN

O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflată vineri, 24 iulie, în misiune de monitorizare și urmărire a unei drone intrate în spațiul aerian național, a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina, județul Buzău.

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat vineri, 24 iulie, la ora 09.39, o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 20 km est de Sulina.

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 09.48, respectiv 10.56, pentru monitorizarea situației.

Echipe ale MApN au fost trimise la fața locului pentru monitorizarea si analizarea situației.

Vom reveni cu informații actualizate imediat ce acestea vor fi disponibile.

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