1 Decembrie 2025. Ultimele pregătiri pentru parada de Ziua Națională: armata defilează în fața președintelui Nicușor Dan
1 Decembrie 2025. Ultimele pregătiri pentru parada de Ziua Națională: armata defilează în fața președintelui Nicușor Dan
primul an în care armata defilează prin fața președintelui Nicușor Dan
În urmă cu puțin timp tehnica militară a fost scoasă pe străzi, iar pregătirile pentru parada militară sunt pe ultima sută de metri. Este primul an în care armata defilează prin fața președintelui Nicușor Dan. Mai exact, peste 2.900 de militari români și 240 de militari străini vor lua parte la evenimentele din București.
Chiar în aceste momente tehnica militară, atât a Armatei Române, cât și a aliaților se pregătește pentru defilare. S-au poziționat pe acest bulevard și urmează să vină și tehnica Ministerului Afacerilor Interne în doar câteva minute. Este vorba despre 220 de șenilate de mașini de luptă atât ale Armatei Române, cât și cele din NATO, din țări precum Portugalia, Macedonia, Polonia și Republica Moldova.
VEZI LIVE TEXT / VIDEO AICI
De asemena, se vor pregăti și militarii. Sunt aproximativ 3000 de militari, dintre care 240 dislocați în unitățile din țară. Sunt membri NATO care vor defila împreună cu militarii români în doar câteva momente.
Citește și:
- 17:49 - Accident mortal în Argeș: un șofer beat și cu permisul suspendat a provocat o tragedie
- 17:28 - 183 de români din Qatar, repatriați cu un zbor charter pe ruta Riad–București
- 16:21 - Ucraina vrea să trimită specialiști anti-dronă în Orientul Mijlociu, în schimbul unor tehnologii militare
- 15:36 - Schimbări în transportul public din București: mai multe linii STB își modifică traseele după revenirea tramvaiului 5
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Prahova și pe Google News