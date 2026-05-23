Accident grav în județul Prahova. Un autobuz s-a ciocnit violent cu un TIR
Accident în Prahova / captură video
Un accident rutier grav a avut loc sâmbătă dimineață, în satul Șirna, din județul Prahova, după ce un autobuz și un camion au fost implicate într-o coliziune. Potrivit primelor informații transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, în cele două vehicule se aflau doar șoferii.
„La fața locului au intervenit pompierii Detașamentului 2 Ploiești cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și un echipaj de prim ajutor SMURD. A fost solicitată și intervenția elicopterului SMURD”, a transmis ISU Prahova.
Șoferul autocamionului, un bărbat în vârstă de 70 de ani, a fost găsit încarcerat, însă conștient.
Potrivit reprezentanților ISU, victima a fost extrasă dintre fiarele contorsionate, după care a fost preluată de un echipaj medical și transferată la elicopterul SMURD pentru a fi transportată la spital.
Celălalt conducător auto, un bărbat de 33 de ani, a suferit diverse traumatisme, însă a refuzat transportul la spital.
