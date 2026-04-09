Accident grav pe DN 1A: cinci persoane, rănite. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție

9 apr. 2026, 08:50
Accident DN1A

Planul Roșu de intervenție a fost activat joi dimineața în urma unui grav accident de circulație pentrecut pe DN1A, în județul Prahova. Cinci persoane au fost rănite după ce microbuzul în care se aflau a fost implicat într-o coliziune, în apropierea localităţii prahovene Pleaşa.

Pompierii și echipajele medicale intervin joi dimineață la un accident rutier în Boldești-Scăeni, unde există mai multe victime și este nevoie de intervenție rapidă.

Autoritățile au decis activarea Planului Roșu de Intervenție, măsură ce permite mobilizarea rapidă a resurselor și coordonarea eficientă a echipajelor implicate.

Pentru gestionarea situației, au fost trimise mai multe echipaje specializate. Printre acestea se află o autospecială de stingere dotată cu echipamente de descarcerare, o autospecială pentru transportul victimelor multiple, o ambulanță de terapie intensivă mobilă cu medic și patru ambulanțe SMURD de tip B2, potrivit ISU Prahova.

