Accident grav pe DN 1A: cinci persoane, rănite. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție

Planul Roșu de intervenție a fost activat joi dimineața în urma unui grav accident de circulație pentrecut pe DN1A, în județul Prahova. Cinci persoane au fost rănite după ce microbuzul în care se aflau a fost implicat într-o coliziune, în apropierea localităţii prahovene Pleaşa.

Pompierii și echipajele medicale intervin joi dimineață la un accident rutier în Boldești-Scăeni, unde există mai multe victime și este nevoie de intervenție rapidă.

Autoritățile au decis activarea Planului Roșu de Intervenție, măsură ce permite mobilizarea rapidă a resurselor și coordonarea eficientă a echipajelor implicate.

Pentru gestionarea situației, au fost trimise mai multe echipaje specializate. Printre acestea se află o autospecială de stingere dotată cu echipamente de descarcerare, o autospecială pentru transportul victimelor multiple, o ambulanță de terapie intensivă mobilă cu medic și patru ambulanțe SMURD de tip B2, potrivit ISU Prahova.