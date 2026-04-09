Ministrul Justiției, despre numirea șefilor parchetelor de către Nicușor Dan: „La capătul acestui drum nu sunt mize personale, nume sau orgolii”

Radu Marinescu, ministrul Justiției, a anunțat că președintele Nicușor Dan a aprobat 7 din cele 8 propuneri motivate înaintate de Ministerul Justiției pentru conducerea marilor parchete. Potrivit acestuia, toți procurorii-șefi și patru dintre adjuncți au fost numiți oficial în funcție.

Radu Marinescu a subliniat că procedura de selecție a avut o amploare fără precedent, implicând 18 candidați pentru cele 8 poziții de conducere.

Procesul s-a desfășurat cu„deplină transparență”, interviurile fiind transmise în direct, iar motivările opțiunilor ministerului au fost prezentate public.

„Faptul ca au existat și opinii diferite nu invalidează procedura ci confirma eficiența unui mecanism de selecție care presupune mai multe filtre de evaluare instituțională.”, a precizat ministrul.

Marinescu le-a mulțumit membrilor comisiei ministeriale, colegilor din CSM și din minister pentru contribuția la derularea procedurii conform legii și bunelor practici și a adăugat că „la capătul acestui drum nu sunt mize personale, nume sau orgolii”.

Radu Marinescu a felicitat procurorii numiți și le-a urat succes în activitate, subliniind că „este foarte mult de muncă pentru a rezolva probleme, a îmbunătăți activitatea, a eficientiza combaterea infracționalității”. În final, ministrul a afirmat că miza reală a procesului este „consolidarea statului de drept, a principiului preeminentei legii, dreptății și adevărului și asigurarea unei justiții care să recâștige încrederea cetățenilor”.