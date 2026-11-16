Accident pe Autostrada A3, spre București. Cinci mașini s-au ciocnit în zona Ungureni

Accident pe Autostrada A3, la kilometrul 43, în zona Ungureni. Cinci mașini au fost implicate, iar traficul spre București este dirijat pe prima bandă. Nu sunt victime.
Traficul rutier este îngreunat luni dimineață, 16 noiembrie 2026, pe Autostrada A3, pe sensul de mers Ploiești–București, după un accident în care au fost implicate cinci autovehicule. Coliziunea s-a produs în zona localității Ungureni, județul Prahova. Potrivit informațiilor transmise de autorități, nicio persoană nu a fost rănită.
Accident la kilometrul 43 al Autostrăzii A3
Evenimentul rutier a avut loc la kilometrul 43 al Autostrăzii A3, pe direcția Ploiești–București, conform Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
În urma impactului, cinci autovehicule au rămas imobilizate pe banda a doua de circulație. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime.
Trafic dirijat pe prima bandă, spre București
Circulația în zona accidentului se desfășoară dirijat, pe prima bandă, în timp ce banda a doua este ocupată de vehiculele implicate în coliziune.
Șoferii care se deplasează dinspre Ploiești către București sunt sfătuiți să reducă viteza în apropierea locului accidentului, să păstreze distanța de siguranță față de celelalte mașini și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri.
Conducătorii auto trebuie să manifeste prudență până la eliberarea carosabilului și reluarea circulației în condiții normale.