Actualitate· 1 min citire
Accident spectaculos în Prahova! A ajuns cu mașina pe acoperișul casei după ce a derapat
29 mar. 2026, 18:08
Actualizat: 29 mar. 2026, 18:08
Accident rutier
Articol scris de Scris de Realitatea de Prahova
Accident terifiant în Prahova. Un șofer care circula cu mare viteză a derapat și a ajuns cu mașina pe acoperișul unei case.
În urma impactului, mașina a fost distrusă, dar din fericire, cele patru persoane care se aflau la interior au scăpat fără răni.
La fel și bărbatul care se afla în locuință. Acesta a ieșit imediat din casă și a suferit un atac de panică din cauza sperieturii. Acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului.
A fost nevoie însă de un echipaj de descarcerare pentru a scoate autoturismul din casa bărbatului.
Poliția a deschis o anchetă pentru a cerceta cum s-a întâmplat totul.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Prahova și pe Google News