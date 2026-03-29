Accident spectaculos în Prahova! A ajuns cu mașina pe acoperișul casei după ce a derapat

Accident terifiant în Prahova. Un șofer care circula cu mare viteză a derapat și a ajuns cu mașina pe acoperișul unei case.

În urma impactului, mașina a fost distrusă, dar din fericire, cele patru persoane care se aflau la interior au scăpat fără răni.

La fel și bărbatul care se afla în locuință. Acesta a ieșit imediat din casă și a suferit un atac de panică din cauza sperieturii. Acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului.

A fost nevoie însă de un echipaj de descarcerare pentru a scoate autoturismul din casa bărbatului.

Poliția a deschis o anchetă pentru a cerceta cum s-a întâmplat totul.